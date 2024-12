Maghreb: ce pays européen gagne un gros marché

Rabat. Photo: DR

L’Espagne décroche le marché de la viande rouge au Maroc, renforçant sa présence économique sur le territoire maghrébin. Cette avancée commerciale reflète la stratégie européenne de développement des échanges avec l’Afrique du Nord, région où la France et l’Italie dominent traditionnellement les relations commerciales. Les pays européens, conscients du potentiel économique du Maghreb, multiplient les initiatives pour établir des partenariats durables, notamment dans les secteurs agroalimentaires et industriels, offrant expertise technique et produits de qualité.

Une nouvelle alliance stratégique dans le secteur agroalimentaire

L’accord signé entre le Maroc et sept entreprises espagnoles marque un tournant significatif dans les relations commerciales hispano-marocaines. Déjà, deux camions de 20 tonnes de viande rouge ont pris la route vers le royaume chérifien, avec des prix de gros oscillant entre 70 et 80 dirhams. Cette collaboration, fruit de négociations intensives, répond aux besoins croissants du marché marocain en produits carnés de qualité.

Des mesures concrètes pour faciliter les échanges

Le gouvernement marocain a pris des dispositions fiscales importantes pour soutenir ces importations. L’augmentation du quota des bovins et ovins exemptés de droits de douane et de TVA, passant de 120 000 à 150 000 têtes depuis le 19 octobre, témoigne de cette volonté. Cette décision stratégique vise à garantir un approvisionnement stable du marché local tout en maintenant des prix accessibles pour les consommateurs marocains.

Une coopération renforcée entre les deux rives de la Méditerranée

Les discussions entre Ahmed Bouari, ministre marocain de l’Agriculture et de la Pêche, et son homologue espagnol Luis Planas, ont jeté les bases de cette collaboration. La délégation des producteurs ibériques, lors de sa tournée à Casablanca, Rabat et Tanger, a exploré de nouvelles opportunités commerciales. L’association espagnole des professionnels du secteur de la viande considère ces échanges comme une étape cruciale dans le développement de leurs activités au Maroc, ouvrant la voie à des partenariats directs avec les acteurs locaux de l’industrie carnée.