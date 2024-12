Maghreb: ce pays pourrait devenir le « Singapour d’Afrique » (Banque mondiale)

Photo : DR

Le Maghreb, région stratégique entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, dispose d’atouts considérables pour son développement économique. Le Maroc se distingue par son industrie automobile et ses énergies renouvelables, l’Algérie par ses hydrocarbures et son potentiel agricole, tandis que la Tunisie excelle dans les services, les technologies et l’industrie manufacturière. Ces trois pays, malgré leurs différences, partagent des caractéristiques communes : une population jeune et éduquée, une position géographique avantageuse et des ambitions de modernisation économique.

Une vision ambitieuse pour la Tunisie

La Banque mondiale vient de réaffirmer sa confiance dans le potentiel de la Tunisie, par la voix de son vice-président pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Ousmane Dione. La comparaison avec Singapour n’est pas anodine : comme la cité-État asiatique, la Tunisie pourrait capitaliser sur sa position stratégique, ses ressources humaines qualifiées et son orientation vers l’innovation technologique pour devenir un hub régional. Cette ambition se concrétise par un engagement financier substantiel de la Banque mondiale, qui prévoit un investissement annuel de 600 millions de dollars sur les cinq prochaines années.

Les piliers de la transformation

La transition énergétique constitue l’un des axes majeurs de cette transformation. La Tunisie, qui bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel, pourrait non seulement développer ses capacités en énergies renouvelables, mais aussi créer une véritable industrie autour des technologies vertes. Le projet ElMed témoigne de cette volonté de faire du pays un acteur incontournable dans ce secteur. La modernisation numérique représente un autre levier crucial, avec la perspective de créer des milliers d’emplois qualifiés et d’attirer des investissements internationaux. Le pays mise également sur son excellence agricole, notamment dans la production d’huile d’olive, pour renforcer sa position sur les marchés mondiaux.

Une refonte structurelle nécessaire

Pour concrétiser ces ambitions, la Tunisie entreprend une modernisation profonde de ses infrastructures et de son administration. La digitalisation des services publics vise à réduire les coûts de transaction et à améliorer la gouvernance. Le développement urbain occupe aussi une place centrale, avec des investissements prévus dans les transports publics et la mobilité urbaine. Ces transformations s’accompagnent d’un renforcement du système éducatif, particulièrement au niveau universitaire, pour former une main-d’œuvre adaptée aux besoins des industries du futur. Le programme de la Banque mondiale cible également des secteurs essentiels comme la santé, l’accès à l’eau potable et la sécurité alimentaire, créant ainsi un environnement propice à l’innovation et à la croissance économique.