Maghreb: deux avions militaires d’un constructeur brésilien auraient été acquis par un pays

Les forces aériennes royales marocaines s’apprêtent à moderniser leur flotte de transport militaire avec l’acquisition de deux avions C-390 Millennium, produits par le constructeur aéronautique brésilien Embraer. Cette démarche stratégique s’inscrit dans le cadre d’une modernisation continue des capacités militaires du royaume, qui cherche à renforcer sa position régionale à travers des équipements de pointe.

Le 27 décembre, Embraer a officiellement annoncé la signature d’un contrat avec un nouvel acquéreur, portant sur deux appareils C-390 Millennium. Bien que l’identité du client n’ait pas été explicitement révélée par le constructeur, plusieurs indices convergent vers le Maroc. L’apparition du logo marocain lors d’un événement promotionnel aux côtés des autres nations clientes constitue un indicateur significatif de cette acquisition.

Le programme d’acquisition comprend un package complet intégrant la formation des équipages et l’approvisionnement en pièces détachées. Les appareils seront adaptés aux exigences spécifiques des forces armées marocaines, permettant d’assurer diverses missions : transport tactique, assistance humanitaire, gestion des catastrophes et évacuations médicales. Ces nouveaux aéronefs sont destinés à remplacer la flotte vieillissante des C-130 Hercules actuellement en service.

L’aspect le plus novateur de cette acquisition réside dans les discussions en cours entre Rabat et Embraer concernant une possible collaboration industrielle. Le projet envisage une production locale partielle, marquant ainsi une volonté de développer l’expertise aéronautique marocaine.