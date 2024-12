Maghreb: deux militaires meurent après l’explosion d’une mine

Sur le terrain, les militaires sont régulièrement confrontés à des dangers multiples, et les mines figurent parmi les menaces les plus redoutables. Ces engins explosifs, souvent enfouis depuis des années, continuent de faire des victimes parmi ceux qui s’efforcent de sécuriser les zones à risque. Récemment, au Maroc, deux soldats ont perdu la vie lors d’une mission périlleuse, illustrant tragiquement ces dangers omniprésents.

L’incident s’est déroulé jeudi dernier à Touizgui, une localité située dans la province d’Assa-Zag, au sud du Maroc. Selon une déclaration publiée sur la page officielle des Forces armées royales (FAR), une mine antivéhicule a explosé, entraînant la mort de deux militaires et blessant grièvement un troisième. Ces soldats étaient engagés dans une opération de déminage visant à neutraliser les dangers résiduels dans cette région isolée.

Le militaire blessé a été immédiatement évacué vers l’hôpital militaire Moulay El Hassan de Guelmim, où il a reçu les soins nécessaires. Cet événement tragique met en lumière les risques élevés auxquels les équipes de déminage sont exposées, malgré les précautions prises pour garantir leur sécurité.

Les opérations de déminage, cruciales pour la sécurisation des zones infestées par des engins explosifs, nécessitent une expertise pointue et une vigilance constante. Dans des régions comme Touizgui, ces missions revêtent une importance particulière en raison de la persistance de menaces héritées de conflits passés. Cependant, elles rappellent également que, même avec les avancées technologiques, le risque zéro n’existe pas.