Maghreb: un groupe annonce la production de matières premières pharmaceutiques dès 2025

(Pixabay)

L’industrie pharmaceutique maghrébine s’apprête à franchir un cap significatif. Dans l’écosystème industriel algérien, un acteur majeur se positionne pour transformer les paradigmes de production de médicaments. Le groupe Saidal, entreprise publique stratégique, entend désormais maîtriser l’intégralité de la chaîne de valeur pharmaceutique, marquant ainsi une étape cruciale vers l’autonomie sanitaire nationale.

Lors de la 2e conférence économique Algérie 2030, le PDG Ouassim Kouidri a présenté une feuille de route ambitieuse. L’objectif principal : produire localement les matières premières pharmaceutiques dès 2025. Cette initiative permettra au groupe de développer initialement 50 médicaments, avec une projection d’atteindre 600 produits à moyen terme.

La stratégie de Saidal s’articule autour d’une expansion méthodique. L’entreprise a déjà réussi à introduire ses produits sur 13 marchés africains et ambitionne de conquérir de nouveaux territoires internationaux. Cette approche repose sur une analyse préliminaire rigoureuse des marchés et une optimisation du volet logistique.

Les performances économiques du groupe témoignent de sa dynamique de croissance. En 2024, Saidal a enregistré une progression significative de son chiffre d’affaires, atteignant 23,5 milliards de dinars, soit une augmentation de 23% par rapport à l’exercice précédent.

Cette transformation industrielle s’inscrit dans une vision plus large de développement économique. En produisant localement ses matières premières, Saidal vise non seulement à réduire la dépendance aux importations, mais également à positionner l’Algérie comme un acteur majeur dans l’industrie pharmaceutique africaine et du Moyen-Orient.