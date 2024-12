Maghreb: expansion significative des brevets pour ce leader énergétique

© Pixabay

Fleuron de l’industrie énergétique nord-africaine, Sonatrach affiche une progression remarquable en matière d’innovation technologique. Le géant algérien des hydrocarbures a réussi une performance notable en multipliant par trente son portefeuille de brevets entre 2020 et 2024, illustrant ainsi le dynamisme croissant de la recherche et développement dans le secteur énergétique maghrébin.

La transformation numérique et technologique engagée par le groupe porte ses fruits, comme en témoignent les chiffres présentés par Rachid Hachichi, Président-Directeur Général de Sonatrach, lors du colloque national « Stratégie nationale d’innovation : Algérie Perspectives 2027 » à Alger. Cette montée en puissance se manifeste notamment à travers le déploiement de 40 projets de recherche et développement, dont 70% s’appuient sur des partenariats nationaux et internationaux.

L’écosystème d’innovation mis en place par Sonatrach repose sur une approche collaborative étroite avec les universités, les centres de recherche et les start-ups. Cette synergie entre les différents acteurs permet de catalyser l’émergence de solutions innovantes dans le secteur énergétique.

La stratégie adoptée par le groupe dépasse le simple cadre de la propriété intellectuelle. Elle s’inscrit dans une vision plus large visant à transformer durablement le secteur énergétique. L’investissement dans l’innovation devient ainsi un levier stratégique pour répondre aux enjeux contemporains tout en préparant l’avenir du secteur.

La reconnaissance de ces efforts par le Conseil National de la Recherche Scientifique et des Technologies, matérialisée par la remise d’un bouclier honorifique au PDG de Sonatrach, souligne l’impact significatif de cette politique d’innovation sur le développement de la recherche scientifique dans le domaine énergétique.