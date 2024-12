Maghreb: un pays enchaine les records dans le secteur touristique

Photo : DR

Le secteur touristique marocain révèle une dynamique économique remarquable cette année. L’industrie du voyage représente bien plus qu’un simple attrait culturel : c’est un véritable moteur économique qui génère des revenus significatifs pour le pays. Les richesses patrimoniales du Maroc, conjuguées à ses paysages diversifiés et à son hospitalité légendaire, attirent chaque année un nombre croissant de visiteurs internationaux, transformant le tourisme en levier stratégique de développement national.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre janvier et novembre 2024, le royaume a enregistré une progression spectaculaire de sa fréquentation touristique. Avec 2,6 millions d’arrivées supplémentaires, le Maroc dépasse largement les projections initiales qui tablaient sur un million de visiteurs pour l’ensemble de l’année. Cette croissance impressionnante s’articule autour de deux dynamiques principales : une augmentation de 23% des touristes étrangers, représentant 1,5 million de nouveaux visiteurs, et une hausse de 17% des Marocains résidant à l’étranger, contribuant à 1,1 million d’arrivées supplémentaires.

Le mois de novembre illustre parfaitement cette tendance haussière, avec près de 1,3 million de touristes accueillis, soit une croissance de 31%. Fatim-Zahra Ammor, ministre du secteur, souligne l’importance de cette performance, y voyant une étape cruciale vers l’objectif ambitieux de positionner le Maroc parmi les 15 destinations touristiques mondiales les plus attractives.

Cette performance remarquable résulte d’une stratégie gouvernementale volontariste. Un plan de relance innovant accompagne cette dynamique, visant à moderniser l’offre touristique et promouvoir de nouvelles destinations au-delà des sites historiques traditionnels comme Marrakech. L’approche poursuit un double objectif : diversifier l’attractivité touristique et répartir les flux sur l’ensemble du territoire national.

La vision stratégique du Maroc se projette déjà à l’horizon 2030. L’ambition nationale est claire : accueillir 26 millions de visiteurs, confirmant la position montante du pays sur la scène touristique internationale. Cette trajectoire témoigne de la capacité du Maroc à se positionner comme une destination incontournable, capable de séduire une clientèle internationale de plus en plus exigeante et diversifiée.