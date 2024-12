Maghreb: un pays vante ses progrès dans le secteur aéronotique

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

Le Maroc, situé au carrefour des continents, s’est affirmé en quelques décennies comme un pilier incontournable de l’industrie aéronautique mondiale. Loin d’être cantonné à un rôle secondaire, le pays est aujourd’hui un acteur de premier plan à l’échelle internationale et le leader incontesté du secteur en Afrique. Cette transformation spectaculaire repose sur des investissements stratégiques et une vision claire, faisant du Royaume un modèle de réussite industrielle.

Derrière cette ascension remarquable se cachent des chiffres qui témoignent d’une croissance constante. À fin octobre 2024, le chiffre d’affaires à l’export du secteur a atteint 21,864 milliards de dirhams, enregistrant une progression de 17,3 % en glissement annuel. Par ailleurs, le Maroc se distingue par un taux d’intégration locale de 42 %, une performance notable dans un secteur dominé par des chaînes de valeur internationales complexes. L’industrie aéronautique marocaine ne représente pas seulement une manne financière, mais également une source de création d’emplois qualifiés, avec plus de 23 000 postes actuellement recensés.

Cette dynamique n’aurait pas été possible sans l’implantation des plus grands noms de l’aéronautique au Maroc. Des entreprises telles que Boeing, Airbus, Bombardier et Safran ont choisi le Royaume pour y installer des usines de pointe et des centres d’ingénierie. Cet engouement s’explique par plusieurs facteurs : une politique gouvernementale incitative, des infrastructures modernes et une main-d’œuvre qualifiée. En effet, le Maroc a su créer un écosystème favorable qui attire les investissements étrangers tout en renforçant ses capacités locales.

Cependant, le Maroc ne compte pas s’arrêter là. Pour consolider sa place parmi les leaders mondiaux, le Royaume se tourne désormais vers les technologies de l’industrie 4.0 et la recherche et développement. Ces domaines, considérés comme les prochains grands défis de l’industrie aéronautique, permettront au Maroc de rester compétitif face à une concurrence internationale féroce.