Mairie de Dakar : Barthélémy Dias connait son sort

La révocation de Barthélémy Dias, maire de Dakar, est désormais effective. Ce dénouement marque un tournant majeur dans un affrontement juridique et politique qui a tenu en haleine la capitale sénégalaise. À l’origine de cette décision, une démarche initiée par Bayna Gueye, militant de Pastef à Sacré-Cœur-Mermoz, qui a invoqué l’article L.277 du Code électoral dans une saisine adressée au Préfet de Dakar.

Cependant, cette procédure n’a pas manqué de soulever des controverses. Plusieurs experts juridiques ont rapidement contesté la validité de l’argumentation fondée sur cet article, qui, selon eux, ne s’applique qu’à des incompatibilités préélectorales et non à la gestion municipale en cours de mandat. Malgré ces critiques, la décision a été notifiée à Barthélémy Dias, entraînant de facto la perte de son statut de conseiller municipal, première étape avant sa destitution officielle en tant que maire de Dakar.

Barthélémy Dias, figure politique emblématique et souvent controversée, ne compte cependant pas céder sans faire entendre sa voix. Qualifiant la procédure d’illégale et d’arbitraire, il dénonce une manœuvre politique orchestrée pour l’écarter de ses fonctions. Dans une déclaration récente, il a annoncé une conférence de presse imminente, au cours de laquelle il devrait revenir sur les détails de cette révocation et esquisser les prochaines étapes de sa riposte.

Cette situation met en lumière des enjeux profonds concernant la gouvernance locale et les tensions politiques à Dakar. La révocation d’un maire en exercice soulève des questions sur la séparation des pouvoirs et sur les influences politiques dans la gestion des institutions publiques. Pour beaucoup, cette affaire est le reflet des rivalités exacerbées qui traversent le paysage politique sénégalais.

Alors que Barthélémy Dias se prépare à contester cette décision, ses soutiens dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une instrumentalisation des institutions pour neutraliser une opposition politique. De leur côté, ses adversaires justifient la révocation par une volonté de mieux encadrer la gestion municipale.