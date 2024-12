Métros: la France participe à un grand projet dans ce pays arabe

La France cultive depuis des décennies des relations économiques étroites avec les pays du Moyen-Orient, notamment l’Arabie saoudite. Cette collaboration, initialement centrée sur les secteurs énergétiques et militaires, a progressivement évolué vers des partenariats technologiques majeurs, particulièrement dans les infrastructures de transport. Le géant français Alstom illustre parfaitement cette dynamique, présent en Arabie saoudite depuis les années 1950 et devenu aujourd’hui un acteur incontournable du développement des transports dans le royaume.

Un réseau de métro titanesque pour Riyad

L’inauguration du métro de Riyad par le roi Salmane marque une étape cruciale dans la modernisation des transports saoudiens. Ce projet colossal de 176 kilomètres représente une prouesse technique et logistique, avec un déploiement progressif prévu entre décembre 2024 et janvier 2025. Le réseau comprend quatre lignes principales – jaune, violette, verte et orange – qui transformeront radicalement la mobilité urbaine dans la capitale saoudienne. Pour Alstom, cette réalisation constitue un jalon historique : il s’agit de sa centième ligne de métro à travers le monde.

La contribution française au projet se matérialise par la fourniture de 116 rames de métro, combinant les modèles Innovia et Metropolis. Ces trains intègrent des technologies de pointe, notamment le système de signalisation CBTC Urbalis et la technologie HESOP, permettant de récupérer l’énergie lors du freinage. La fabrication de ces équipements mobilise un réseau international d’usines, dont plusieurs sites français stratégiques comme Villeurbanne, Tarbes et Le Creusot.

Une ambition ferroviaire qui dépasse les frontières de Riyad

L’expansion démographique spectaculaire de Riyad, avec une croissance annuelle de 6 à 8% et une population atteignant désormais 8 millions d’habitants, pousse les autorités saoudiennes à envisager déjà l’extension du réseau. Des projets d’envergure se dessinent, incluant le prolongement de la ligne 2 et la création d’une nouvelle ligne 7, totalisant 90 kilomètres supplémentaires. Ces développements urbains s’intègrent dans une stratégie nationale de modernisation sans précédent.

L’Arabie saoudite multiplie les chantiers titanesques, symbolisés par le projet NEOM, une mégapole futuriste estimée à 500 milliards de dollars. Cette ville du futur prévoit notamment The Line, une cité linéaire de 170 kilomètres de long sans voitures, entièrement alimentée par des énergies renouvelables. Ces projets ambitieux témoignent de la volonté du royaume de diversifier son économie au-delà du pétrole et de se positionner comme un hub d’innovation technologique mondial. Dans ce contexte, les entreprises françaises comme Alstom, fortes de leur expertise en matière d’infrastructures de transport, se positionnent comme des partenaires privilégiés pour accompagner cette transformation.