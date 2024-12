Sénégal : El Malick Ndiaye prend conseil auprès de ces devanciers

À peine investi à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye pose les jalons d’un mandat placé sous le signe de l’écoute et de la continuité. Dans un geste empreint de respect et de symbolisme, le nouveau président a initié une série de visites auprès de ses prédécesseurs, notamment Moustapha Niasse, Mamadou Seck, Pape Diop, et Cheikh Abdou Khadre Cissokho.

Ces rencontres, décrites comme constructives, ont permis à El Malick Ndiaye de recueillir des conseils stratégiques et des bénédictions pour sa mission. « Ces échanges offrent un cadre privilégié pour consolider les acquis institutionnels et s’inspirer des expériences passées afin de moderniser l’Assemblée nationale », a-t-il affirmé à travers un communiqué officiel.

Publicité

Ce geste témoigne de sa volonté d’instaurer un leadership rassembleur, capable de naviguer entre les défis contemporains et les attentes croissantes des citoyens. Le président Ndiaye souhaite également renforcer le rôle de l’Assemblée dans la gouvernance nationale en l’ouvrant davantage aux préoccupations de la société.

L’initiative a été largement saluée comme une preuve de maturité politique et d’engagement à garantir une continuité dans l’institution parlementaire, tout en lui insufflant une dynamique renouvelée. À travers cette démarche, El Malick Ndiaye ambitionne de bâtir un héritage à la fois inclusif et tourné vers l’avenir.