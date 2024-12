Tourisme au Maghreb: un milliardaire africain se positionne

Samih Sawiris. Photo : DR

L’Afrique du Nord connaît une phase dynamique de transformation économique portée par des investissements massifs dans les infrastructures et le tourisme. Les pays du Maghreb multiplient les mégaprojets, à l’image de l’Algérie qui développe son port de Cherchell ou de la Tunisie qui modernise ses infrastructures portuaires. Le Maroc, quant à lui, attire particulièrement les investisseurs internationaux grâce à sa stabilité et ses atouts touristiques, comme en témoignent les récents engagements d’acteurs majeurs du Moyen-Orient dans le développement de stations balnéaires prestigieuses.

Un consortium émirati-égyptien mise sur Essaouira

Le secteur touristique marocain franchit une nouvelle étape avec l’arrivée d’un consortium de poids comprenant Orascom Investment, société du magnat égyptien Sawiris, associée à Al Nowais et Eastern Investment Ltd. Ce groupe d’investisseurs vient d’obtenir l’aval du Conseil de la concurrence marocain pour racheter l’intégralité des parts de SAEMOG, entreprise gestionnaire de la station Essaouira Mogador. L’opération sera menée via une structure dédiée, Orascom Investments LLC, créée aux Émirats arabes unis spécifiquement pour cette acquisition.

Un projet ambitieux pour dynamiser la région

L’investissement prévu dépasse les 4 milliards de dirhams marocains et prévoit un programme de développement ambitieux. Au-delà de la simple rénovation d’un établissement hôtelier existant, le plan comprend la construction de trois nouveaux complexes hôteliers. Le projet intègre également une zone commerciale et de loisirs, ainsi que des ensembles résidentiels. Cette initiative promet de créer 4 000 emplois, insufflant un nouveau dynamisme économique dans la région d’Essaouira.

Les Sawiris: une famille d’investisseurs convaincue par le potentiel marocain

L’intérêt des Sawiris pour le Maroc ne date pas d’hier. Naguib Sawiris, frère de l’investisseur principal, avait déjà manifesté son intention d’investir jusqu’à 100 millions de dollars dans le royaume. Cette nouvelle opération confirme la confiance de cette famille d’entrepreneurs égyptiens dans le potentiel économique marocain. Les investisseurs disposent jusqu’au 19 décembre pour finaliser leurs observations sur cette transaction qui marque une étape significative dans le développement touristique de la côte atlantique marocaine.