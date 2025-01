Afrique : la Russie va ouvrir des ambassades dans 3 pays

Maria Zakharova. / AFP / Yuri KADOBNOV

La Russie poursuit son ambition de renforcer sa présence diplomatique en Afrique en annonçant l’ouverture de trois nouvelles ambassades au Niger, en Sierra Leone et au Soudan du Sud. Cette décision, dévoilée ce jeudi par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, illustre la volonté de Moscou de hisser ses relations avec le continent à un niveau supérieur.

« L’ouverture d’ambassades russes dans les pays du continent correspond à la volonté, mutuelle avec les partenaires africains, de porter notre coopération multiforme à un niveau plus élevé », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse à Moscou. Ce geste s’inscrit dans un contexte de rivalité accrue entre grandes puissances pour accroître leur influence en Afrique, un continent riche en ressources naturelles et doté d’un potentiel économique et géopolitique considérable.

Publicité

Le choix des trois pays révèle une stratégie ciblée. Le Niger, malgré une instabilité politique récente, reste un acteur clé en Afrique de l’Ouest, notamment en raison de sa position géographique stratégique et de son rôle dans la lutte contre le terrorisme.

La Sierra Leone, pays en pleine relance économique après des décennies de troubles, représente un partenaire prometteur pour des projets de développement. Le Soudan du Sud, riche en ressources pétrolières mais confronté à des défis de stabilité, offre à Moscou des opportunités significatives dans les secteurs énergétique et infrastructurel.