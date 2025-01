Armée française: Macron annonce un nouveau projet

Emmanuel Macron (Photo DR)

Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées le 20 janvier à Cesson-Sévigné, près de Rennes, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la sécurité européenne. Face à « l’accumulation des menaces » et à la prolongation du conflit en Ukraine, le président français a souligné l’importance d’une adaptation rapide de la stratégie de défense nationale.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’une Europe plus autonome en matière de défense, notamment dans la perspective d’un possible désengagement américain. Il a particulièrement mis l’accent sur le rôle crucial des Européens dans les futures négociations de paix concernant l’Ukraine, soulignant qu’il ne peut y avoir de sécurité en Europe sans l’implication directe des nations européennes.

Un nouveau dispositif pour la jeunesse

Dans cette optique de renforcement de la défense, Macron a annoncé un projet visant à mobiliser davantage de jeunes volontaires en soutien aux armées. Cette initiative, qui semble marquer la fin du Service National Universel (SNU), propose une alternative plus flexible et adaptée aux besoins actuels. Le gouvernement et l’état-major des armées devront présenter leurs propositions d’ici mai, sans pour autant rétablir le service national obligatoire.

La France ambitionne de constituer une force de 210 000 militaires d’active et 80 000 réservistes d’ici à l’année 2030. Pour atteindre cet objectif, le président a annoncé une rénovation de la journée de défense et de citoyenneté, qui deviendra un moment privilégié de connexion entre la jeunesse et les armées.

Vers un réveil stratégique européen

Le président a également lancé une actualisation de la revue stratégique, soulignant l’importance d’investissements accrus dans la défense européenne. Avec un budget de 413 milliards d’euros prévu pour 2024-2030, Macron plaide pour une préférence européenne dans l’acquisition d’équipements et davantage de programmes communs au sein de l’Union européenne, tout en reconnaissant la nécessité d’augmenter encore les montants consacrés à la défense.