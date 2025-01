Tansuo-3: la Chine sort son atout majeur, une première mondiale

Tansuo-3 (DR)

La Chine a construit une réputation solide dans l’exploration des profondeurs marines au fil des dernières années. Le pays a développé des submersibles habités comme le Jiaolong, capable de plonger à 7 000 mètres, et le Fendouzhe qui a atteint les 10 909 mètres dans la fosse des Mariannes. Ces réalisations techniques ont été accompagnées par la création de stations de recherche sous-marines et le développement de robots d’exploration autonomes, démontrant l’engagement du pays dans la compréhension des écosystèmes marins profonds.

Un navire polyvalent aux capacités révolutionnaires

Le Tansuo-3 représente une innovation majeure dans l’exploration océanique mondiale. Ce bâtiment de 104 mètres de long et de 10 000 tonnes combine les fonctionnalités d’un navire de recherche traditionnel avec celles d’un brise-glace, lui permettant d’opérer aussi bien dans les zones abyssales que dans les régions polaires. Sa conception intègre une « moon pool« , une ouverture de 6 x 4,8 mètres dans sa coque, facilitant le déploiement d’équipements scientifiques dans des conditions météorologiques difficiles. Cette caractéristique technique, comparable à une trappe d’accès direct vers les profondeurs, optimise considérablement les opérations sous-marines.

Une autonomie exceptionnelle pour des missions ambitieuses

La puissance du Tansuo-3 se manifeste notamment par son autonomie impressionnante de 27 780 kilomètres. Cette capacité, associée à une vitesse maximale de 30 km/h, permet au navire d’entreprendre des expéditions prolongées sans nécessité de ravitaillement. Le bâtiment peut accueillir jusqu’à 80 membres d’équipage, incluant scientifiques et personnel technique. Les systèmes embarqués, développés par plus de cent institutions chinoises, comprennent des sonars sous-marins perfectionnés et des plateformes de lancement pour divers types de submersibles, qu’ils soient habités ou automatisés.

Un outil stratégique pour la recherche océanographique

Le Tansuo-3 marque une étape cruciale dans l’étude des fonds marins. Ses équipements spécialisés permettront aux chercheurs d’analyser les structures géologiques sous-marines, d’étudier les écosystèmes abyssaux et d’évaluer l’impact des changements climatiques sur les océans. L’Institut de sciences et ingénierie des profondeurs marines, responsable de son exploitation, prévoit le début des missions scientifiques dès le second semestre 2025, après une période d’essais concluante de huit jours réalisée fin octobre 2024. Cette avancée technologique permettra d’explorer des zones jusqu’alors inaccessibles, renforçant la position de la Chine dans la recherche océanographique internationale.