Bénin : 30 ans de prison pour l’ex-régisseur de la Dgi

carlos adohouannon. Photo : DR

Le procès retentissant impliquant Carlos Adohouannon, ex-régisseur central des impôts, et plusieurs coaccusés dans une affaire de détournement de 4 milliards de FCFA, a connu son dénouement ce jeudi 23 janvier 2025. Carlos Adohouannon et Blaise Salanon, principaux accusés, ont été condamnés chacun à 30 ans de réclusion criminelle et à une amende d’un milliard de FCFA. Leurs biens ont été confisqués, et ils sont solidairement tenus de payer plus de 7 milliards de FCFA en dommages et intérêts à l’État. Quant à Marc Salanon, également impliqué, il écope de 7 ans de prison ferme et d’une amende de 2 millions de FCFA.

Tous les autres prévenus – Gisèle Salanon, Lambert Abley, Victorine Hounnou, Paul Edoh et Romain Ahouessou – ont été acquittés par la Cour, faute de preuves irréfutables établissant leur culpabilité. Lors des réquisitions, le ministère public a dressé un tableau accablant des faits reprochés aux principaux accusés. Carlos Adohouannon a été identifié comme l’instigateur du détournement, transférant les fonds publics détournés à Blaise Salanon. Ce dernier, selon les procureurs, a également tenté de fuir pour échapper à la justice.

Publicité

Pour les autres accusés, le ministère public a mis en avant l’absence de preuves établissant leur complicité. Il a ainsi recommandé leur acquittement, y compris pour Lambert Abley, ancien directeur de la gestion des ressources (DGR). Le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité pour Carlos et Blaise, mais la Cour a opté pour une peine de 30 ans, assortie d’une lourde sanction financière. La confiscation de leurs biens a été demandée et accordée. Concernant Marc et Gisèle Salanon, le ministère public avait initialement réclamé 5 ans de prison ferme. Toutefois, la Cour a condamné Marc à une peine plus sévère, tandis que Gisèle a été acquittée.