Bénin : De nouvelles nominations dans l’armée après l’attaque du 8 janvier

Fructueux Gbaguidi - photo Présidence du Bénin

À la suite de l’attaque meurtrière du 8 janvier 2025 au Point Triple, qui a coûté la vie à plusieurs soldats béninois, des changements significatifs ont été opérés dans les hautes sphères des forces armées béninoises. Selon les informations de Bip Radio, le Colonel Constant Ahiou, commandant du théâtre d’opération Mirador depuis le 31 juillet 2024, conserve son poste. Cependant, le commandant du fuseau opérationnel a été remplacé, marquant une volonté de réorganisation stratégique.

En outre, deux nouveaux conseillers techniques ont été nommés auprès du Chef d’État-major Général (CEMG). Le Colonel Abdouli Bariou Akin-Ola Alao Salou devient conseiller technique du CEMG pour les forces armées béninoises, tandis que le Colonel Gilbert Lossitodé occupe désormais le poste de conseiller technique chargé des infrastructures et de la lutte contre les engins explosifs improvisés.

Rencontre avec Talon

Ces nominations interviennent après une rencontre clé entre le président Patrice Talon et la hiérarchie militaire, tenue le mardi 21 janvier 2025. Cette réunion, qui a duré deux heures, a permis au chef de l’État de s’entretenir avec le Chef d’État-major Général, ainsi que les chefs de la Marine, de l’armée de terre, de l’armée de l’air, du théâtre d’opération, du cabinet militaire et de la police. Lors de cet échange, le président a exigé un rapport détaillé sur les circonstances de l’attaque et a formulé des recommandations stratégiques pour renforcer la sécurité dans les zones sensibles, notamment dans le Nord du pays, théâtre d’incidents répétés liés au terrorisme.