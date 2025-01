Bénin : Guy Mitokpè réagit à l’annonce de candidature de Kèmi Séba

Le Secrétaire à la Communication du parti Les Démocrates, Guy Mitokpè, a réagi à l’annonce de Kèmi Séba, président de l’ONG Urgences Panafricanistes, de briguer un poste électif sous la bannière du parti lors des élections générales de 2026. Reconnaissant les droits de Kèmi Séba en tant que citoyen béninois, Guy Mitokpè a salué l’ambition et l’éligibilité de ce dernier, affirmant que tout compatriote remplissant les critères peut légitimement envisager une candidature.

« Il a le droit d’avoir des ambitions. Quand on aime son pays on a le droit d’avoir des ambitions », a indiqué Dr Mitokpè. Mais, il a noté qu’il est trop tôt de considérer cette candidature comme officielle. Selon lui, Les Démocrates, parti structuré et discipliné, devra mener des consultations internes avant toute décision définitive. Guy Mitokpè a précisé que le parti s’en tiendra à ses principes et soutiendra un candidat capable de répondre aux attentes du peuple béninois, notamment en matière de souveraineté nationale. « Ce que le parti fera, je vous l’ai dit sans confusion, sans hésitation, nous nous mettrons à la disposition du parti », indique-t-il.