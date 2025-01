Bénin : La FSA célèbre le Prof Mama Adamou N’Diaye à travers un colloque

Photo : DR

La Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a honoré la mémoire du Professeur Mama Adamou N’Diaye, figure emblématique de la science et de la politique au Bénin, en organisant un colloque scientifique international du 13 au 15 janvier 2025. Cette rencontre s’est tenue à l’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’UAC, réunissant personnalités académiques, administratives et politiques, pour revisiter l’héritage scientifique et humain du regretté professeur.

Un colloque scientifique pour perpétuer son héritage

Placée sous le thème « Production, Biotechnologie Animale et Insémination Artificielle face au défi du Développement Durable en Afrique », cette rencontre de trois jours a exploré les nombreuses contributions scientifiques du Professeur Mama Adamou N’Diaye. Pionnier dans la recherche en insémination artificielle et fondateur du premier laboratoire spécialisé dans ce domaine au Bénin, il a marqué durablement la communauté scientifique et agronomique.

Le colloque a mis en lumière ses travaux novateurs et leur impact sur la production animale et le développement durable, des domaines cruciaux pour le Bénin et l’Afrique. Selon le professeur Marcel Houinato, Directeur de l’école doctorale de la FSA et président du comité d’organisation, cette initiative visait également à reconnaître les services exceptionnels rendus par le Professeur N’Diaye à la société béninoise.

Une icône scientifique et un acteur politique de premier plan

Outre ses réalisations scientifiques, le Professeur Mama Adamou N’Diaye était également un acteur politique influent. Député lors des premières législatures de l’Assemblée nationale et ancien Ministre du Développement Rural (aujourd’hui Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche), il a su conjuguer rigueur scientifique et engagement politique au service de son pays. Le Recteur de l’UAC, Professeur Félicien Avlessi, a salué cet homme multidimensionnel en déclarant : « En tant que scientifique efficace, le Professeur N’Diaye a donné la preuve de sa rigueur et de sa fécondité scientifique, notamment par ses travaux en insémination artificielle, qui ont débouché sur des applications techniques immédiates. »

Témoignages émouvants de ses contemporains

Le Doyen de la FSA, Professeur Bonaventure Ahohuendo, qui fut un étudiant du Professeur N’Diaye, a rendu un hommage poignant à son mentor : « Tout ce que je suis aujourd’hui, je le dois au Professeur N’Diaye. Il a marqué ma carrière et celle de nombreux autres scientifiques. » Ce colloque a donc permis de raviver la mémoire d’un homme dont l’impact reste gravé dans les annales scientifiques et politiques du Bénin. À travers cet hommage, la Faculté des Sciences Agronomiques réaffirme son engagement à perpétuer l’héritage de ce grand homme et à inspirer les générations futures.