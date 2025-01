Bénin : Le Choiseul Africa Summit 2025 à Cotonou avec la GDIZ et l’APIEX

Le Bénin, symbole d’un dynamisme économique croissant, accueillera les 26 et 27 février 2025 la prochaine édition du prestigieux Choiseul Africa Summit à Cotonou. Organisé par Choiseul Africa, en partenariat avec la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX), cet événement réunira 350 décideurs économiques et personnalités influentes pour discuter des opportunités de coopération et de développement en Afrique de l’Ouest.

Un hub stratégique au cœur de l’Afrique

Le choix du Bénin comme hôte du sommet témoigne de sa montée en puissance en tant que carrefour économique de la région. Avec des infrastructures modernes et une position géographique stratégique, le pays se démarque par ses réformes audacieuses et sa capacité à attirer des investisseurs internationaux. Pascal Lorot, président de Choiseul Africa, souligne : « Le Bénin incarne une Afrique ambitieuse tournée vers l’avenir. Organiser ce sommet à Cotonou, c’est reconnaître son rôle central dans la dynamique régionale. »

Des échanges pour une croissance durable

L’édition 2025 se concentrera sur le thème « Accélérer l’intégration économique régionale : mobiliser les compétences et les investissements pour un avenir durable ». Des tables rondes stratégiques, des plénières interactives et des sessions de networking rythmeront ces deux journées, offrant un cadre propice à la création de partenariats à forte valeur ajoutée.

Le ministre d’État Romuald Wadagni, représentant le Gouvernement béninois, précise : « Ce sommet est une opportunité unique pour partager notre vision d’un développement inclusif et explorer de nouvelles perspectives de coopération. » Les participants pourront profiter de débats exclusifs et échanger avec des leaders économiques de renom.