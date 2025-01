Bénin: nouvelle exigence pour les acquéreurs des biens ruraux de plus de vingt (20) hectares

Victorien Kougblénou. Photo : DR

Le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive figurent parmi les fléaux auxquels la communauté internationale s’attaque avec fermeté. Au Bénin, une nouvelle initiative vient renforcer les mécanismes de contrôle dans le secteur immobilier. L’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf) a récemment introduit une mesure qui exige des usagers acquérant de vastes parcelles rurales de fournir la preuve de la provenance des fonds utilisés.

D’après un communiqué publié le 27 décembre 2024 et signé par Victorien Kougblénou, directeur général de l’Andf, cette obligation concerne spécifiquement les biens ruraux d’une superficie supérieure à 20 hectares. Les intéressés devront inclure dans leurs dossiers de demande d’approbation une pièce justificative de leur source de financement, conformément aux dispositions de l’article 361 du Code foncier et domanial. Cette initiative vise à renforcer la transparence dans les transactions foncières et à prévenir leur détournement à des fins illicites.

L’Andf précise que toute demande de mise en valeur de parcelles qui ne satisfait pas à cette exigence sera automatiquement rejetée. Cette précision souligne la rigueur avec laquelle l’Agence entend appliquer cette mesure. Ce cadre réglementaire s’inscrit dans un contexte où les terres rurales, souvent convoitées pour des projets agricoles ou industriels de grande envergure, doivent désormais répondre à des critères stricts.

Il s'agit, pour les autorités, de mieux contrôler l'accès à ces ressources stratégiques tout en instaurant une culture de la redevabilité financière dans ce secteur sensible. Lire ci-dessous le communiqué intégral.