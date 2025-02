Coupe Davis 2025 : Cotonou accueille les Play-offs du Groupe Mondial II

Photo : DR

Le Bénin s’apprête à disputer un duel décisif contre la Lettonie dans le cadre des play-offs du Groupe Mondial II de la Coupe Davis 2025. Les rencontres se tiendront ce week-end sur le court central du Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa, offrant aux joueurs béninois une occasion unique d’écrire une nouvelle page de leur histoire tennistique.

Un tirage au sort décisif

Le tirage au sort effectué vendredi à la salle « Les Collines » du Sofitel de Cotonou a révélé les confrontations attendues. En simples, Alexis Klegou, numéro deux béninois, croisera le fer avec Roberts Strombahs, numéro un letton, tandis que Kalomm Patrick Agbo-Panzo affrontera Daniels Tens. Pour les simples inversés, Patrick Panzo fera face à Strombahs et Klegou à Tens. En double, la paire béninoise Monnou Sylvestre-Gandonou Prince tentera de dominer le duo letton Strombahs-Tens.

Une ambition affirmée pour le Bénin

Les joueurs béninois abordent cette rencontre avec la ferme intention de décrocher une victoire qui leur permettrait d’accéder au Groupe II mondial. Alexis Klegou, pièce maîtresse de l’équipe, met en avant l’expérience de son groupe et l’avantage du terrain pour déjouer les pronostics. « Tout est possible, le match se joue sur le terrain », a-t-il confié, déterminé à briller devant son public. Le capitaine de l’équipe, Bruno Danhouan, assure que ses joueurs sont fin prêts pour ce défi : « Nous sommes prêts et nous nous adapterons au fur et à mesure que les rencontres évoluent. Nous avons les moyens de gagner. »

Un soutien institutionnel marqué

Le Directeur des Sports d’Élite, Bonaventure Coffi Codjia, présent lors du tirage au sort, a salué l’organisation de l’événement et a félicité la Fédération béninoise de tennis pour son engagement. Il a exhorté les joueurs à faire preuve de détermination et de fair-play tout en assurant le soutien du ministère des Sports pour le développement du tennis au Bénin. Les Lettons, quant à eux, ne comptent pas faire de figuration.

« Nous sommes heureux d’être ici et nous allons nous adapter au climat ainsi qu’à l’aire de jeu », a confié l’un des joueurs de la sélection. Les rencontres, prévues sur deux jours, débuteront le samedi 1er février à 9h30 et se poursuivront le lendemain avec les matchs de doubles et les simples inversés. L’entrée est libre et gratuite, offrant ainsi aux supporters béninois l’opportunité d’encourager leur équipe vers un exploit historique.