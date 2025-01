Crash aux USA: Trump annonce la mort de tous les passagers

Photo Unsplash

Une tragédie aérienne d’une ampleur sans précédent a frappé la capitale américaine mercredi 29 janvier, lorsqu’un avion de PSA Airlines, filiale d’American Airlines, est entré en collision avec un hélicoptère militaire près de l’aéroport Ronald Reagan de Washington. L’accident a coûté la vie à 68 personnes, dont des athlètes de haut niveau et une équipe junior de patinage artistique américaine.

Une collision dévastatrice aux abords de la capitale

Le président Donald Trump a confirmé jeudi l’absence de survivants lors d’une allocution solennelle à la Maison-Blanche, débutée par une minute de silence. « C’est une heure de grande angoisse pour notre nation« , a-t-il déclaré, avant d’annoncer la création d’une commission spéciale chargée d’enquêter sur les circonstances de l’accident. Les recherches, menées sans relâche durant la nuit par près de 300 secouristes, ont permis de retrouver 28 corps, dont 27 provenant de l’avion commercial.

L’accident relance le débat sur la sécurité de l’aéroport Reagan National, considéré comme l’un des plus complexes pour les pilotes américains. Le ministre des Transports, Sean Duffy, a souligné que la collision aurait « absolument » pu être évitée, les conditions météorologiques étant favorables au moment du drame. Le PDG d’American Airlines a quant à lui exprimé son incompréhension quant à la présence de l’hélicoptère militaire sur la trajectoire de l’appareil commercial.

Polémique politique autour du drame

Donald Trump n’a pas tardé à politiser l’événement en critiquant sévèrement ses prédécesseurs démocrates. Le président américain a notamment fustigé la gestion de la FAA sous Pete Buttigieg, ancien Secrétaire d’État aux Transports, dénonçant des politiques de recrutement axées sur la diversité. Il a également pointé du doigt Barack Obama et Joe Biden, les accusant d’avoir « baissé les exigences en matière de contrôle aérien » et d’avoir « mis la politique en premier ». Concernant l’accident lui-même, Trump a critiqué la trajectoire de l’hélicoptère militaire, la qualifiant d’ »incroyablement mauvaise ».

Des pertes humaines considérables

Parmi les victimes se trouvaient plusieurs athlètes de renom, notamment les champions nationaux russes de patinage artistique en couple, Evguenia Chichkova et Vadim Naoumov, ainsi qu’Inna Volianskaïa, médaillée de bronze du championnat d’URSS. L’avion, qui effectuait une liaison depuis le Kansas, transportait également des membres de l’équipe junior de patinage artistique des États-Unis. Cette catastrophe représente l’accident aérien le plus meurtrier sur le sol américain depuis novembre 2001, lorsqu’un vol d’American Airlines s’était écrasé à New York, deux mois après les attentats du World Trade Center.