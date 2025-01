Demande de coopération militaire du Bénin au Niger : une opportunité pour sortir les deux peuples de l’insécurité

Dans un contexte de menace sécuritaire croissante en Afrique de l’Ouest, le Bénin a récemment sollicité une coopération militaire avec le Niger. Cette demande intervient alors que les deux pays partagent une frontière longue et poreuse, exposée à diverses menaces, notamment les groupes djihadistes opérant dans la région du Sahel et que les relations bilatérales entre les deux pays ne sont pas au beau fixe. La coopération militaire entre ces deux nations pourrait marquer un tournant stratégique pour la stabilité régionale, tout en offrant un espoir de renforcement des capacités de défense pour contrer les acteurs malveillants et sortir les deux peuples de l’insécurité.

Le Bénin et le Niger, historiquement considérés comme relativement stables dans une région en proie à des troubles, ont vu leur situation sécuritaire se détériorer ces dernières années. Le Bénin, bien que n’étant pas directement impliqué dans les conflits du Sahel, a constaté des incursions régulières de groupes armés opérant depuis le Niger et d’autres pays voisins. De son côté, le Niger, un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest, fait face à des attaques incessantes des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État Islamique, particulièrement dans sa région frontalière avec le Mali et le Burkina Faso. Tout ceci dans un contexte de brouille diplomatique entre les deux pays, depuis le coup d’État de juillet 2023 ayant renversé Bazoum.

Depuis lors, la frontière entre les deux pays reste fermée même si le Bénin a, après avoir pris position contre le Niger en appliquant intégralement les décisions de la Cedeao suite au coup d’état, demandé plusieurs fois le rétablissement des relations entre Niamey et Porto-Novo. Du côté du Niger, on accuse le Bénin d’être de connivence avec la France pour déstabiliser le Niger. Des accusations que le Bénin rejette avec véhémence. La coopération militaire demandée actuellement par le Bénin, pourrait permettre d’élargir les capacités de surveillance et d’intervention sur cette zone frontalière sensible. En s’unissant, les deux nations pourront échanger des renseignements, partager des ressources et coordonner des opérations militaires communes contre les groupes extrémistes.

Un partenariat pour renforcer les capacités de défense

Au-delà des simples échanges d’informations, cette coopération militaire pourrait se traduire par des formations réciproques, le déploiement d’équipes conjointes et l’acquisition de matériel de pointe. Le Bénin, bien que disposant d’une armée relativement modeste, bénéficie d’une stabilité interne qui pourrait être renforcée par des partenariats internationaux, dont celui avec le Niger.

Quant au Niger, sa longue expérience dans la lutte contre le terrorisme pourrait être mise à profit pour solidifier la défense du Bénin. Cette collaboration représente également une opportunité pour les deux pays d’approfondir leur engagement au sein des institutions de sécurité régionales qui militent pour une approche collective face à l’insécurité.

Les enjeux d’une coopération transfrontalière

Cependant, cette coopération ne se limite pas seulement à une stratégie militaire. Il est essentiel de prendre en compte les défis sociaux et économiques associés à une telle collaboration. Le succès d’une action militaire conjointe nécessite une coordination étroite des politiques publiques en matière de sécurité, mais aussi de développement. Les deux pays devront mettre en place des initiatives pour favoriser le retour de la paix dans les zones touchées par les violences, en investissant dans les infrastructures, l’éducation et l’accès aux services de base pour les populations locales.

Une approche intégrée, associant sécurité et développement, sera essentielle pour sortir durablement les peuples béninois et nigérien de l’insécurité. C’est en agissant simultanément sur ces deux fronts que cette coopération pourrait non seulement contrer les menaces actuelles, mais aussi prévenir l’embrasement de la région à long terme.

Une coopération militaire entre le Bénin et le Niger constitue une étape importante pour renforcer la sécurité en Afrique de l’Ouest. Elle offre une réponse directe à l’insécurité qui menace les deux peuples tout en posant les bases d’un partenariat stratégique qui pourrait s’étendre au-delà de la seule sphère militaire. En unissant leurs forces, ces deux nations ont l’opportunité de créer un front solide contre le terrorisme et préserver leur stabilité face aux défis de demain.