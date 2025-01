Elon Musk : son entreprise Tesla domine ce secteur

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Tesla reste en tête du marché mondial des véhicules électriques en 2024 avec plus de 1,7 million de voitures vendues, consolidant sa position devant son principal rival chinois, BYD. Pourtant, malgré ces chiffres impressionnants, l’entreprise dirigée par Elon Musk connaît pour la première fois une baisse de ses ventes par rapport à l’année précédente, marquant une étape inédite dans son histoire.

L’année 2024 écoulé s’est inscrit dans un contexte économique complexe pour l’industrie automobile. En effet, elle a été confrontée à une mutation profonde et une contraction significative des ventes. Cette tendance, visible dans tous les segments du marché, touche particulièrement les voitures électriques, mais elle reflète un ralentissement global qui n’épargne aucun constructeur.

Dans ce climat de turbulences, Tesla parvient tout de même à se démarquer. Les chiffres du dernier trimestre, publiés récemment, révèlent que 495 570 véhicules ont été livrés entre octobre et décembre, tandis que la production s’est élevée à 459 445 unités. Une gestion efficace des stocks a permis de maintenir ces résultats solides.

Sans surprise, le succès de Tesla repose essentiellement sur ses modèles phares, la Model 3 et la Model Y, qui représentent à elles seules 95 % des livraisons sur cette période, avec 471 930 unités immatriculées dans le monde. En revanche, les Model S, Model X et Cybertruck affichent des ventes bien plus modestes, totalisant 23 640 unités.

Cependant, ces performances, bien que notables, traduisent une légère contraction par rapport à 2023, où Tesla avait écoulé 1 808 581 voitures. La baisse de 1,07 % reste minime, mais elle reflète un tournant symbolique. Dans un marché en pleine transformation, marqué par des défis économiques et une concurrence croissante, même les leaders doivent s’adapter pour maintenir leur avance.

Cette situation s’inscrit dans un contexte global où d’autres géants de l’industrie automobile subissent également des pressions. Volkswagen, par exemple, traverse une période de restructuration avec un plan social d’envergure, tandis que Nissan fait face à des difficultés croissantes.