Énergies vertes au Maghreb : un pays muscle son jeu

La sécurité énergétique représente un enjeu stratégique majeur pour de nombreux pays à travers le monde. Face à ce défi, l’Algérie se démarque particulièrement au Maghreb par son engagement résolu vers une transition énergétique ambitieuse. Le pays, qui bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel de près de 3000 heures annuelles, mobilise ses ressources pour diversifier son mix énergétique, actuellement dominé à 99% par le gaz naturel, tout en développant une expertise technologique dans le domaine des énergies renouvelables.

Le gouvernement algérien affiche des objectifs précis pour 2025, avec une volonté d’atteindre une capacité de production photovoltaïque de 4 GW. Cette ambition s’appuie sur un tissu industriel local en pleine expansion, illustré par des acteurs comme l’usine de Ouargla, capable de produire annuellement 200 MW de panneaux solaires, ainsi que des entreprises telles que Zergoun, Lagua Solaire et Milltech. Ces initiatives industrielles s’inscrivent dans une politique d’appels d’offres privilégiant un fort contenu local, stimulant ainsi l’emploi et l’expertise nationale.

Les perspectives à long terme se révèlent encore plus ambitieuses. À l’horizon 2040, l’Algérie projette de produire et d’exporter 40 TWh d’hydrogène, positionnant le pays comme un acteur incontournable sur le marché mondial de l’hydrogène renouvelable. Cette stratégie s’accompagne d’une collaboration renforcée avec des partenaires internationaux, comme en témoigne la récente rencontre entre Noureddine Yassaâ, secrétaire d’État chargé des Énergies renouvelables, et les représentants de LONGi, entreprise chinoise leader mondial des technologies solaires.

La vision algérienne dépasse le cadre national pour s’étendre à l’échelle continentale. Le pays aspire à devenir un hub régional pour la production et l’exportation d’équipements dédiés aux énergies renouvelables, ciblant particulièrement les marchés africains. Cette ambition s’appuie sur le développement d’une industrie locale performante, capable de fabriquer des cellules et panneaux solaires répondant aux standards internationaux.