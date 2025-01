Etat-Unis : Un décret de Donald Trump sur la nationalité attaqué devant la justice

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A peine installé dans ses fonctions de 47ème président des Etats-Unis, Donald Trump se heurte déjà à la résistance de certains citoyens américains. En effet, la suppression du droit du sol par un décret signé Donald Trump dès son investiture fait l’objet d’une plainte devant la justice.

Le décret en question vise à supprimer le droit du sol, garanti par le 14ᵉ amendement de la constitution américaine, qui accorde automatiquement la nationalité américaine à toute personne née sur le territoire des États-Unis. Dix-huit États, majoritairement démocrates, dénoncent une mesure jugée anticonstitutionnelle. Leur plainte a été déposée le 21 janvier 2025.

Selon le décret signé par le tout nouveau président des Etats-Unis, le gouvernement fédéral ne délivrera plus de passeports, de certificats de citoyenneté ou tout autre document attestant de la nationalité à des enfants nés sur le sol américain, sauf si l’un des parents est citoyen ou dispose du statut de résident permanent.

Dans un communiqué, Rob Bonta, procureur général de l’État de Californie, a fermement critiqué la mesure. « Ce décret, visant à supprimer le droit du sol, est franchement anticonstitutionnel et anti-américain. Nous demandons au tribunal de bloquer immédiatement l’entrée en vigueur de ce décret et de veiller à ce que les droits des enfants nés aux États-Unis soient protégés pendant la durée de la procédure », a-t-il déclaré. Rob Bonta a également accusé le président Trump de dépasser les prérogatives de ses fonctions : « Le président a largement dépassé le cadre de ses fonctions avec ce décret, et nous le tiendrons pour responsable. »

Il faut le rappeler, Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration clandestine l’une des priorités de sa campagne électorale, et ce décret représente pour lui un engagement fort envers ses électeurs. Mais les États contestataires espèrent un blocage immédiat par les tribunaux. Pour eux, cette initiative présidentielle viole une disposition historique adoptée après la guerre civile pour garantir l’égalité des droits.