Explosion d’une Tesla devant un hôtel de Trump: ce qu’on sait (1 mort)

Photo : Reuters / ALCIDES ANTUNES

Le Cybertruck de Tesla est un véhicule mythique qui suscite l’attention partout où il se trouve. Dernièrement, un incident tragique a eu lieu à Las Vegas, lorsqu’un modèle de ce pick-up électrique a explosé devant l’hôtel Trump. Cette explosion a fait une victime, une personne décédée à l’intérieur du véhicule, tandis que sept autres ont été blessées, bien que leurs blessures soient jugées mineures. Cet événement, qui a captivé l’attention du public, soulève des interrogations sur les circonstances et les causes de cette déflagration spectaculaire.

Selon les autorités locales, l’incident a eu lieu devant l’entrée principale de l’hôtel Trump, un site emblématique de Las Vegas. Des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré le véhicule, un Cybertruck gris, se consumant dans un gigantesque nuage de fumée. Le shérif de Las Vegas, Kevin McMahill, a confirmé que la victime était située à l’intérieur du véhicule au moment de l’explosion, tandis que d’autres personnes présentes dans les environs ont été légèrement blessées. Paradoxalement, l’explosion, bien que violente, n’a pas causé de dommages notables aux structures de l’hôtel, les portes en verre de l’entrée principale ayant résisté à la déflagration.

Les premières analyses de la scène ont révélé la présence d’essence et de « gros mortiers de feux d’artifice » dans le compartiment arrière du Cybertruck. Selon McMahill, la structure robuste du véhicule a contribué à limiter l’étendue des dégâts, permettant à une grande partie de l’explosion de s’échapper par le haut du véhicule, en évitant la destruction de l’infrastructure environnante. Elon Musk, le patron de Tesla, a réagi à l’incident en suggérant que l’explosion était due à la présence de feux d’artifice et/ou d’une bombe, précisant que le véhicule lui-même n’était pas la source directe de la déflagration.

L’explosion de Las Vegas a également suscité des spéculations concernant un lien possible avec une attaque survenue plus tôt dans la journée à la Nouvelle-Orléans. Ce dernier événement, un incident de masse impliquant un ancien militaire américain qui a foncé sur une foule, a fait plusieurs victimes et a été qualifié d’acte de terrorisme par les autorités fédérales. Cependant, bien que Joe Biden et les forces de l’ordre aient rapidement ouvert une enquête sur une éventuelle connexion entre les deux événements, aucune preuve n’a été trouvée jusqu’à présent. Le shérif de Las Vegas a d’ailleurs précisé qu’il n’y avait « aucune indication » reliant l’explosion à un acte terroriste, et a souligné l’absence de tout lien avec des groupes comme l’État islamique, contrairement à ce qui avait été observé à la Nouvelle-Orléans.

Au-delà de l’impact immédiat de l’incident, cet événement soulève des questions sur la sécurité des véhicules électriques, en particulier ceux qui sont modifiés ou utilisés dans des circonstances inhabituelles. Bien que Tesla n’ait pas été directement responsable de l’explosion, cet incident pourrait relancer le débat sur la sécurité des batteries et des composants électriques dans des conditions extrêmes. Le Cybertruck, véhicule emblématique de la marque, continue de susciter un vif intérêt.