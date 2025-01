Hydrogène au Maghreb: un important pipeline annoncé

Photo d'illustration

L’hydrogène représente un pilier fondamental de la transition énergétique mondiale. Ce vecteur énergétique, produit à partir d’eau et d’électricité renouvelable, permet de décarboner les secteurs industriels les plus émetteurs de CO2. Sa capacité à stocker l’énergie verte et à remplacer les combustibles fossiles en fait un élément stratégique pour atteindre la neutralité carbone. L’Union européenne mise particulièrement sur cette technologie pour transformer son industrie et réduire sa dépendance aux énergies fossiles.

Une infrastructure majeure entre l’Afrique et l’Europe

La Tunisie, l’Algérie, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche ont scellé leur collaboration autour du projet SouthH2 Corridor. Cette infrastructure de transport d’hydrogène reliera directement les sites de production nord-africains aux centres industriels européens via un réseau de 3 500 à 4 000 kilomètres. Le projet, chiffré à 4 milliards d’euros, prévoit la réutilisation intelligente des gazoducs existants sur près de 70% du tracé européen, limitant ainsi son impact environnemental et ses coûts.

Un projet structurant pour les économies maghrébines

Le SouthH2 Corridor promet de catalyser le développement économique en Tunisie et en Algérie. Ces pays bénéficient d’un potentiel solaire et éolien exceptionnel pour produire l’hydrogène vert à moindre coût. La Tunisie a déjà engagé six projets de production avec des partenaires européens, tandis que l’Algérie développe ses propres initiatives. Cette dynamique industrielle devrait générer des emplois qualifiés et stimuler l’innovation technologique dans la région, grâce notamment à l’expertise des entreprises allemandes, autrichiennes et italiennes impliquées dans le projet.

Une réponse aux ambitions climatiques européennes

Le pipeline transportera annuellement 163 TWh d’hydrogène vert vers l’Europe, contribuant significativement à l’objectif européen d’importer 10 millions de tonnes de ce carburant propre d’ici 2030. Pour Philip Nimmermann, secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de l’économie, ce projet constitue une opportunité majeure d’exploiter le potentiel renouvelable nord-africain tout en accélérant le développement technologique européen. L’infrastructure permettra notamment d’alimenter les industries lourdes allemandes, comme la sidérurgie et la chimie, actuellement dépendantes des énergies fossiles. La Bavière figure parmi les premières régions qui bénéficieront de cet approvisionnement en hydrogène vert, via l’Italie qui jouera un rôle central dans la distribution de cette énergie propre vers l’Europe centrale.