Maghreb: la France veut réduire ses importations agricoles

Les échanges agricoles entre le Maghreb et l’Europe remontent à l’époque coloniale, quand les pays d’Afrique du Nord développaient leurs cultures maraîchères et fruitières pour approvisionner la métropole. Cette tradition commerciale a perduré après les indépendances, soutenue par des accords préférentiels. Le Maroc, notamment, a modernisé son agriculture d’exportation en créant des zones irriguées dédiées aux cultures intensives. Ces produits, particulièrement les tomates et les agrumes, ont trouvé un marché naturel en Europe, où ils complètent la production locale pendant la saison hivernale.

Une nouvelle loi pour durcir les contrôles

Le député Les Républicains Antoine Vermorel-Marques a déposé le 3 décembre 2024 une proposition de loi visant à restreindre l’entrée des produits agricoles ne respectant pas les normes européennes. Cette initiative législative comble une faille juridique de la loi EGALIM : alors que la vente de produits non conformes était déjà interdite, leur importation restait possible. Le texte, adopté à l’unanimité par la Commission des affaires économiques après l’examen de quarante-trois amendements, introduit le principe de « clauses miroirs » pour garantir que les produits importés répondent aux mêmes exigences que ceux produits sur le sol français.

Les controverses récurrentes autour des productions marocaines

Les produits marocains, particulièrement les tomates, ont fait l’objet de multiples controverses ces dernières années. En 2020, des analyses avaient révélé la présence de pesticides interdits dans l’Union européenne sur certains lots de tomates importées. Les phosphates marocains utilisés comme engrais ont également été pointés du doigt pour leur teneur élevée en cadmium, un métal lourd toxique. Les syndicats agricoles français dénoncent régulièrement l’absence de traçabilité et le manque de contrôles sur les exploitations marocaines, contrairement aux producteurs européens soumis à des inspections régulières et des cahiers des charges stricts.

Des sanctions dissuasives pour les importateurs

Le dispositif législatif prévoit un arsenal répressif conséquent pour faire respecter ces nouvelles règles. Les entreprises important des produits non conformes risqueront des amendes allant jusqu’à 150 000 euros. Plus significatif encore pour les grands groupes, ils pourront être condamnés à verser des pénalités représentant jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires. Ces mesures suscitent l’inquiétude tant chez les importateurs français que chez les producteurs maghrébins, qui devront adapter leurs pratiques pour maintenir leur accès au marché hexagonal.

Un tournant dans les relations commerciales agricoles

L’examen de cette proposition de loi, prévu le 6 février à l’Assemblée nationale française, marque une évolution majeure dans la politique commerciale agricole française. Les producteurs nationaux obtiennent de nouveaux outils réglementaires pour se protéger d’une concurrence qu’ils jugent déloyale. Cette législation cible particulièrement les tomates marocaines, emblématiques des tensions entre protection du marché intérieur et maintien des flux commerciaux traditionnels avec le Maghreb. Les agriculteurs français dénoncent régulièrement l’utilisation de pesticides interdits en Europe et des coûts de production avantageux grâce à une main-d’œuvre moins chère. Pour les pays du Maghreb, ces nouvelles barrières réglementaires menacent un secteur agricole structuré autour des exportations vers l’Europe.