L’Algérie envoie 106 tonnes d’aide humanitaire au Burkina Faso

Le président Tebboune (Photo de GETTY IMAGES / RYAD KRAMDI)

Dans un geste marquant de solidarité panafricaine, l’Algérie a récemment démontré son engagement envers le Burkina Faso en fournissant une aide humanitaire substantielle. Un total de 106 tonnes d’équipements et de fournitures a été acheminé par le Croissant Rouge algérien à Ouagadougou, le 12 janvier 2025.

Cette opération de soutien, orchestrée par l’Algérie, comprenait une assistance diversifiée destinée à répondre aux besoins des populations les plus touchées par la crise humanitaire au Burkina Faso. Selon les informations officielles, l’envoi comprenait :

72 tonnes de colis alimentaires , essentiels pour répondre aux besoins nutritionnels des ménages en détresse ;

, essentiels pour répondre aux besoins nutritionnels des ménages en détresse ; 15 tonnes de couvertures , pour faire face aux rigueurs climatiques ;

, pour faire face aux rigueurs climatiques ; 14 tonnes de tentes , afin de fournir un abri temporaire aux personnes déplacées ;

, afin de fournir un abri temporaire aux personnes déplacées ; 5 tonnes de médicaments, indispensables pour renforcer l’accès aux soins de santé.

Lors de la cérémonie de réception organisée à l’aéroport international de Ouagadougou, l’ambassadeur d’Algérie au Burkina Faso, Sofiane Douah, a souligné la dimension fraternelle de cette initiative. « Ce don reflète les principes de solidarité, de coopération et d’entraide africaine auxquels l’Algérie reste fidèle. Il témoigne également de la qualité des liens d’amitié entre nos deux nations », a-t-il déclaré.

La remise de cette aide humanitaire à la ministre burkinabè de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale a marqué un moment fort de cette coopération bilatérale. La ministre a exprimé sa gratitude envers l’Algérie, tout en mettant en avant l’importance de ce soutien dans le renforcement des efforts gouvernementaux pour venir en aide aux populations les plus vulnérables.

Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent, exacerbée par l’insécurité et les déplacements massifs de populations. Dans ce contexte, l’aide humanitaire algérienne s’inscrit comme une réponse concrète aux besoins pressants des communautés affectées.

Le soutien de l’Algérie contribue à soulager les souffrances de milliers de personnes tout en renforçant les capacités d’intervention des autorités burkinabè. Ces efforts viennent également rappeler l’importance de la solidarité régionale dans la gestion des crises en Afrique.

Au-delà de cette opération humanitaire, ce geste symbolise les relations solides et croissantes entre l’Algérie et le Burkina Faso. La coopération entre les deux pays s’intensifie, s’étendant à divers domaines stratégiques, notamment l’entraide humanitaire et la diplomatie africaine.