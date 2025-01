Maghreb: alerte « rouge », pluies torrentielles et chutes de neige annoncées

Photo d'illustration : Pixabay

L’Algérie fait face à un épisode météorologique majeur ce 17 janvier 2025. Les services météorologiques nationaux ont déclenché une alerte maximale face à des conditions climatiques particulièrement préoccupantes qui touchent plusieurs régions du pays. Les prévisions indiquent des précipitations exceptionnelles pouvant atteindre 90 millimètres localement, accompagnées de chutes de neige significatives sur les reliefs.

Mobilisation météorologique d’urgence

L’Office National de la Météorologie a placé plusieurs wilayas en état d’alerte, notamment Boumerdès, Alger, Tipaza et Blida, où les cumuls de pluie pourraient dépasser 60 millimètres en quelques heures. Les régions montagneuses ne sont pas épargnées, avec des accumulations neigeuses prévues entre 10 et 20 centimètres, particulièrement dans les wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa.

Impact sur les régions côtières et intérieures

Le littoral algérien subit de plein fouet cette perturbation, Béjaïa et Jijel devant faire face à des précipitations intenses. Les zones intérieures, notamment Tizi Ouzou, Médéa et Bouira, connaîtront également des pluies abondantes, avec des cumuls oscillant entre 50 et 70 millimètres. Les régions de Skikda et du Nord de Sétif sont particulièrement exposées, les précipitations pouvant y atteindre localement 80 millimètres.

Dispositif de vigilance renforcée

Les autorités météorologiques ont mis en place un système de surveillance accru, avec des bulletins météorologiques spéciaux couvrant l’ensemble des zones touchées. Les températures maximales resteront modérées, variant de 12 à 14°C sur la bande côtière, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 3 et 15°C. Seules les zones sahariennes conserveront un temps relativement stable, avec des températures plus clémentes atteignant 27°C.