Maghreb : Démantèlement d’un réseau de change clandestin

Des policiers algériens - Photo : DR

Les autorités algériennes viennent de réussir une opération d’envergure dans la région de Sidi Belabbès, à l’ouest du pays, en mettant fin aux activités d’un bureau de change opérant illégalement. Cette intervention, orchestrée par la brigade spécialisée dans la lutte contre les crimes économiques et financiers, marque une étape importante dans la lutte contre les réseaux de change clandestin.

L’affaire a commencé suite à des informations parvenues aux autorités, signalant l’existence d’une activité illégale de change dans la région. Après des semaines d’investigations approfondies, les soupçons se sont confirmés, un réseau organisé opérait en toute discrétion pour acheter et vendre des devises en dehors de tout cadre légal.

Les investigations ont révélé que ces activités illicites représentaient une menace pour l’économie nationale. Elles favorisaient notamment l’évasion de capitaux vers l’étranger et contribuaient à la déstabilisation de la monnaie algérienne.

L’opération a conduit à l’arrestation de quatre individus, âgés de 35 à 40 ans, dont le chef présumé du réseau. Ce dernier était responsable de l’organisation des transactions et de la gestion des flux financiers. Lors des perquisitions, les autorités ont mis la main sur des sommes impressionnantes : plus de 3 milliards de centimes en monnaie nationale et des montants significatifs en devises étrangères, notamment en dollars et en euros.

Ces fonds provenaient d’activités de change non déclarées, échappant ainsi aux mécanismes de régulation imposés par la loi. Les suspects utilisaient des méthodes sophistiquées pour contourner les contrôles, rendant leur traque d’autant plus complexe.

Les quatre individus interpellés ont été présentés devant le procureur de la République au tribunal de Sidi Belabbès. Ils font face à de graves accusations, parmi lesquelles des infractions aux lois sur le change, le blanchiment d’argent et l’utilisation de fonds non déclarés à des fins spéculatives.

Les peines encourues pour de telles infractions sont particulièrement lourdes, comprenant des amendes substantielles et des peines d’emprisonnement. Cette affaire illustre la détermination des autorités à éradiquer ce type d’activités, qui porte un coup dur à l’économie nationale.

Au-delà des arrestations et des saisies, cette opération envoie un message clair aux réseaux opérant dans l’ombre. Les autorités algériennes montrent leur volonté de sévir contre ceux qui enfreignent les règles en matière de change et de circulation des capitaux