Maghreb : hausse de la consommation de ce produit automobile

Photo DR

Le Maghreb est l’une des zones à plus forte croissance en Afrique. Au niveau des pays maghrébins, le tissu économique est assez diversifié, toute chose qui contribue à créer une somme de valeur ajoutée. L’Algérie fait partie des leaders sous-régionaux grâce à ses immenses potentialités.

L’Algérie est un géant énergétique qui possède d’impressionantes ressources en hydrocarbures. Le pétrole et le gaz constituent les piliers fondammentaux de l’économie algérienne. Avec ce potentiel, l’Algérie attire de nombreux investisseurs et booste son secteur industriel. Le domaine automobile par exemple connaît un grand succès avec l’installation de nombreuses usines d’assemblage. Il ya un produit automobile en particulier qui rencontre un franc succès en Algérie.

Publicité

Il s’agit de l’huile à moteur. Face à une demande nationale en pleine expansion et à une volonté de réduire sa dépendance aux importations, le pays multiplie les initiatives pour dynamiser ce secteur. D’après les chiffres émanant des autorités algériennes, entre 2023 et 2024, la consommation nationale d’huile à moteur a connu une hausse notable de 14 %, atteignant 148 000 tonnes.

Cette augmentation reflète à la fois la croissance du parc automobile algérien et les exigences accrues des consommateurs en termes de qualité et de performance des produits. Pour répondre à cette demande croissante, l’Algérie mise sur une stratégie combinant investissements privés et modernisation des infrastructures existantes. Les raffineries nationales ont vu leurs capacités de production sensiblement améliorées grâce à des projets de mise à niveau et d’expansion.

Parallèlement, le secteur privé joue un rôle essentiel en injectant des capitaux pour développer des lignes de production plus performantes et compétitives. Au-delà des objectifs de production, l’Algérie place la qualité des lubrifiants au centre de ses préoccupations. Des mesures sont en cours pour garantir que les produits disponibles sur le marché respectent les normes internationales en matière de performance et de sécurité. Cette approche vise non seulement à protéger les moteurs des consommateurs, mais également à renforcer la compétitivité des produits algériens face à la concurrence étrangère.