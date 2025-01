Maghreb: l’artisanat dans cette ville enregistre des chiffres d’exportation sans précédent en 2024

Photo : DR

Le secteur artisanal marocain s’affirme comme un pilier majeur de l’économie nationale, avec des performances remarquables en 2024. La ville de Marrakech, véritable capitale de l’artisanat traditionnel, illustre parfaitement ce dynamisme en enregistrant des chiffres d’exportation sans précédent, confirmant ainsi la position stratégique du Royaume dans ce domaine à l’échelle internationale.

Les statistiques révélées par la direction régionale de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire Marrakech-Safi témoignent d’une croissance exceptionnelle. Le volume des exportations a franchi la barre symbolique des 458 millions de dirhams, marquant une progression spectaculaire de 41% comparé à l’exercice 2023, où les exportations atteignaient 325,14 millions de dirhams.

Le marché américain s’impose comme le principal débouché pour l’artisanat marocain, avec des importations atteignant 187 millions de dirhams, soit un cinquième du total des exportations. Cette percée remarquable sur le marché américain, caractérisée par une augmentation de 80%, témoigne de l’attrait grandissant des produits artisanaux marocains auprès des consommateurs d’outre-Atlantique.

L’excellence artisanale marrakchie se manifeste particulièrement à travers quatre catégories phares : les tapis, la poterie, les objets en cuivre et le bois. Ces produits constituent plus de 60% des exportations artisanales de la ville ocre, démontrant la richesse et la diversité du savoir-faire local. La France maintient sa position privilégiée en tant que deuxième importateur, représentant 9% des exportations.

Le rayonnement de l’artisanat marrakchi s’étend également vers de nouveaux horizons, avec une expansion notable vers les pays arabes et l’Espagne, où les échanges commerciaux ont progressé de 61%.