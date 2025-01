Maghreb: l’industrie aéronautique de ce pays impressionne l’OMC

Photo: DR

L’Organisation mondiale du Commerce (OMC) continue de mettre en lumière la dynamique entrepreneuriale et d’innovation au Maroc à travers sa web-série, en célébration du 30e anniversaire de l’accord de Marrakech. Les deux derniers épisodes se concentrent sur le développement de l’industrie aéronautique dans le Royaume, mettant en avant la transformation économique marocaine et son rayonnement international.

La série présente deux entreprises implantées près de Casablanca : Sabca et Hexcel, illustrant comment le commerce contribue à promouvoir l’innovation et à connecter les marchés internationaux, tout en valorisant les compétences locales et en favorisant le transfert technologique. Un vrai pas en avant pour cette industrie marocaine, qui n’était pourtant pas reconnue comme étant si importante et développée.

Publicité

L’essor de l’industrie aérospatiale

Sabca Maroc, spécialisée dans la fabrication de composants d’aéronefs, travaille pour des clients internationaux comme Airbus et Pilatus. La directrice du programme, Souad Choukrad, souligne la progression de l’entreprise, passant de l’assemblage de sous-ensembles à des structures plus complexes, renforçant ainsi la chaîne d’approvisionnement locale et démontrant sa capacité d’adaptation et son expertise croissante.

Hexcel Maroc produit des « nids d’abeille usinés« , un matériau léger aux propriétés mécaniques et thermiques remarquables. La directrice de l’usine, Meryem El Alaoui Lamrani, met en avant l’avantage concurrentiel du Maroc comme pays de « best cost » avec des ressources qualifiées, symbole d’une industrie en pleine expansion et d’un potentiel d’innovation continue.

Une vision d’avenir

Aujourd’hui, le Maroc compte plus de 142 entreprises internationales investissant dans le pays, symbolisant un rêve en réalisation. Cette dynamique illustre comment la mondialisation peut apporter de nouvelles opportunités et mettre en valeur les capacités locales, tout en contribuant au développement économique et technologique du Royaume, renforçant sa position sur l’échiquier économique international et son attractivité pour les investisseurs étrangers.