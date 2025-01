Maghreb : un aéroport bientôt construit pour booster le tourisme

Pour renforcer son attractivité touristique et soutenir le développement des régions intérieures, l’Algérie mise sur l’amélioration de ses infrastructures de transport. La ville de Boussaâda, réputée pour son patrimoine culturel et ses paysages désertiques, s’apprête à franchir une étape clé avec l’ouverture prochaine de l’aéroport de Aïn Diss, situé dans la wilaya de M’Sila.

Connue sous le nom de « Porte du désert », Boussaâda séduit chaque année de nombreux visiteurs grâce à ses kasbahs authentiques, son artisanat local et ses paysages uniques. Pourtant, l’essor touristique de cette région est resté limité, notamment en raison d’un accès restreint. Les routes actuelles, bien qu’utilisées par les voyageurs, ne suffisent pas à répondre à la demande croissante des touristes nationaux et internationaux.

L’ouverture prochaine de l’aéroport de Aïn Diss vise à résoudre ce problème en facilitant l’accès à cette destination prometteuse. Cette infrastructure permettra de relier plus efficacement Boussaâda aux grandes villes algériennes et de stimuler l’économie locale.

Les travaux de réhabilitation de l’aéroport de Aïn Diss, supervisés par le ministère des Transports, incluent l’agrandissement de la piste d’atterrissage à 3 kilomètres, afin de permettre l’accueil d’avions de grande capacité. Jusqu’à présent, cette piste était principalement utilisée par l’Armée nationale populaire (ANP). Désormais, elle sera ouverte aux vols commerciaux, marquant une transformation majeure pour cette région.

Air Algérie et Tassili Airlines seront les premières compagnies à opérer des vols depuis et vers cet aéroport. Ces nouvelles liaisons devraient connecter Boussaâda à des hubs majeurs tels qu’Alger, Oran et Constantine, renforçant ainsi la connectivité nationale.

Le développement de cet aéroport s’inscrit dans la stratégie globale de l’Algérie pour diversifier son économie en misant sur le tourisme. Ce secteur, encore sous-exploité malgré le riche patrimoine culturel et naturel du pays, bénéficie d’une attention particulière de la part des autorités.

En plus de désenclaver Boussaâda, ce projet illustre la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures de transport dans les régions moins développées. À terme, ces investissements pourraient attirer davantage de visiteurs étrangers, tout en encourageant les Algériens à explorer les trésors cachés de leur propre pays.

Avec l’ouverture de l’aéroport de Aïn Diss, Boussaâda pourrait devenir un pôle touristique majeur en Algérie. L’amélioration des connexions aériennes devrait non seulement dynamiser le secteur touristique, mais aussi stimuler les activités économiques locales, notamment dans l’artisanat et l’hôtellerie.