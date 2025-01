Maghreb: un nouveau spot café fait sensation

Photo de Nathan Dumlao - Unsplash

Les grandes marques internationales multiplient leur présence au Maghreb, témoignant de l’attractivité économique croissante de la région. C’est dans ce contexte que Coffee Berry, une enseigne spécialisée dans le café premium, a récemment marqué son entrée sur le marché marocain. Avec l’ouverture d’un premier établissement à Casablanca, la marque ambitionne d’offrir une expérience café unique, enracinée dans la culture locale et portée par des entrepreneurs marocains.

Située sur le boulevard Anfa, la boutique Coffee Berry promet bien plus qu’une simple dégustation. Conçue comme un espace urbain relaxant, elle propose un éventail de cafés de haute qualité, allant des sélections Premium et Élégant à neuf cafés Single Origin, soigneusement choisis parmi les meilleurs terroirs mondiaux. Les amateurs peuvent également y trouver des boissons variées, des snacks sucrés et salés, ainsi que des repas légers, adaptés aux rythmes de vie modernes.

Pour Sara Bouaida, master franchisée de la marque au Maroc, cette implantation va au-delà d’un simple projet commercial. Elle souligne le caractère local de l’initiative, portée par une équipe 100 % marocaine et intégrée dans le tissu économique et social de Casablanca. Selon elle, Coffee Berry vise à enrichir la dynamique urbaine de la ville tout en répondant aux attentes d’une clientèle marocaine de plus en plus exigeante en matière de qualité et d’expérience.

Fondée en 2016 en Grèce, Coffee Berry s’est rapidement développé sur trois continents, s’appuyant sur un concept mêlant qualité, durabilité et convivialité. L’ouverture de Casablanca reflète cette stratégie d’expansion maîtrisée, visant à conjuguer les atouts d’une marque internationale avec les spécificités culturelles locales.