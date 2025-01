Maghreb: un premier poids lourd produit et assemblé sur place

X6000 (Shacman - DR)

Le Maroc a bâti une solide réputation dans l’industrie automobile depuis deux décennies, attirant des constructeurs majeurs comme Renault et Stellantis. Les usines marocaines produisent désormais plus de 700 000 véhicules par an, faisant du royaume le premier producteur automobile d’Afrique. Cette réussite repose sur une stratégie industrielle combinant zones franches dédiées, main-d’œuvre qualifiée et infrastructures modernes. Aujourd’hui, le royaume franchit une nouvelle étape en s’attaquant au segment des poids lourds.

Une alliance sino-marocaine pour conquérir le marché des camions

Le groupe marocain Premium Group et le constructeur chinois Shacman concrétisent cette ambition avec le lancement du X6000, premier camion assemblé intégralement au Maroc. Cette collaboration, formalisée par une joint-venture, marque l’entrée du pays dans la production de poids lourds nouvelle génération. Le projet affiche d’emblée son ancrage local avec un taux d’intégration de 40%, démontrant la capacité du tissu industriel marocain à fournir des composants essentiels.

Un concentré de technologies pour le transport longue distance

Le X6000 répond aux exigences du transport routier moderne avec des caractéristiques techniques pointues. Son moteur développe entre 380 et 500 chevaux, offrant deux options de transmission : une boîte manuelle à 12 vitesses ou automatique à 16 rapports. L’autonomie maximale est assurée par un réservoir de 1 400 litres, tandis qu’une double couchette facilite les trajets longue distance. La sécurité n’est pas en reste avec des équipements de pointe : système de détection de somnolence, alerte de franchissement de ligne et télématique pour la gestion des flottes en temps réel. Les normes environnementales Euro 5 sont respectées, positionnant le véhicule aux standards internationaux. Le X6000 intègre également un système de climatisation et un retardateur optimisant la conduite en descente, complétés par la technologie Edictive Power Control pour une gestion énergétique optimale.

Cette avancée technologique et industrielle témoigne de la maturité du secteur automobile marocain, désormais capable de concevoir et produire des véhicules complexes. La collaboration avec Shacman ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour l’industrie locale des poids lourds, renforçant la position du Maroc comme hub automobile majeur en Afrique et en Méditerranée.