Joaan bin Hamad Al Thani. Photo : DR

Le Maghreb, région au carrefour des cultures et des traditions, s’affirme comme une destination prisée par des visiteurs du monde entier. Parfois, ces voyageurs se distinguent par leur prestige. Le Maroc, terre d’accueil et d’hospitalité, reçoit actuellement le prince qatari Joaan bin Hamad Al Thani, venu profiter des trésors naturels et des charmes uniques du sud du pays.

Ce membre influent de la famille princière du Qatar a choisi Boujdour, une localité nichée dans le sud marocain, comme point de chute pour ses vacances. Déjà familier des lieux, le prince Joaan est revenu dans la région après un court séjour à Doha et un passage en Grande-Bretagne. Cet engouement pour Boujdour s’explique notamment par l’attrait qu’exercent ses vastes déserts, où il peut s’adonner à sa passion pour la chasse, accompagné de ses collaborateurs.

Outre les plaisirs personnels, ce séjour reflète également une dimension plus stratégique et engagée. En effet, la famille princière qatarie ne se limite pas à la découverte des paysages marocains, mais contribue activement au développement local. À Boujdour, la construction d’un hôpital, porté par l’initiative du prince, illustre la solidité des relations entre le Qatar et le Maroc, tout en répondant aux besoins des communautés locales.

L’implication du prince Joaan dans la région dépasse les projets purement humanitaires. Il supervise également une réserve privée consacrée à l’élevage de calamars, une activité qui s’inscrit dans une démarche à la fois économique et environnementale. Ces initiatives, combinées à la présence répétée du prince dans la région, renforcent les liens de coopération et d’échange entre les deux pays.