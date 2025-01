Maghreb: un projet de lutte contre la désertification reprend vie

Un arbre. © Artorn Thongtukit/Shutterstock

La désertification représente l’un des défis environnementaux majeurs du XXIe siècle, affectant de nombreux territoires à travers le monde. Au Maghreb, l’Algérie se distingue par une initiative ambitieuse de lutte contre ce phénomène. Le projet de réhabilitation du Barrage vert, relancé en octobre 2023, enregistre déjà des résultats significatifs qui témoignent d’une mobilisation efficace des ressources et des compétences nationales.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 64% des objectifs de plantation ont été réalisés, tandis que 63% des travaux de correction torrentielle et de protection sont achevés. Cette progression remarquable s’étend sur un territoire de 4,7 millions d’hectares, englobant 13 wilayas steppiques. Le programme mobilise un budget conséquent de 75 milliards de dinars pour la période 2023-2030, dont 10 milliards sont alloués à la première phase jusqu’en 2026.

L’impact socio-économique du projet se révèle substantiel avec la création de plus de 10 000 emplois. L’initiative privilégie une approche participative, intégrant les communautés locales, les jeunes compétences, les femmes rurales et les start-up. Le désenclavement des zones concernées progresse grâce à l’ouverture de 529 kilomètres de pistes rurales, facilitant le transport des produits agricoles et stimulant le développement local.

La dimension environnementale occupe une place centrale dans cette stratégie. Le programme prévoit la plantation de 18 millions d’arbres et met l’accent sur la gestion durable des ressources hydriques. La création de 64 unités de collecte d’eau renforce la sécurité hydrique dans ces régions arides, tout en soutenant le développement agricole à travers des initiatives comme la culture de figuiers de Barbarie et d’arbres fruitiers.

La mise en œuvre du projet bénéficie d’une coordination étroite entre différentes institutions nationales. Le Groupe génie rural, le Bureau national d’études pour le développement rural et le Haut-commissariat au développement de la steppe collaborent activement avec le secteur privé local. Cette synergie, associée à un suivi rigoureux des autorités, contribue à l’efficacité du programme qui s’inscrit dans les Objectifs de développement durable.