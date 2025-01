Maghreb: une attaque terroriste déjouée

Photo : DR

La menace terroriste continue de peser sur les sociétés à travers le globe, semant l’angoisse et la désolation parmi les populations. Les services de sécurité redoublent de vigilance et intensifient leurs efforts pour contrer cette menace persistante. Les autorités marocaines viennent de remporter une victoire significative dans cette lutte incessante en déjouant une opération terroriste qui se préparait dans l’ombre.

Les forces d’élite du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont mené une intervention décisive ce dimanche à Had Soualem, dans la province de Berrechid. Cette opération minutieusement orchestrée a permis l’interpellation de quatre individus, dont trois membres d’une même fratrie, âgés de 26 à 35 ans, tous affiliés à l’organisation terroriste Daech.

L’alerte a été donnée suite à l’interception d’une vidéo compromettante par les services de la DGST, dans laquelle les suspects proclamaient leur allégeance à Daech et annonçaient leurs intentions criminelles imminentes. Les investigations ont révélé un comportement suspect : les membres du groupe avaient effectué des achats massifs de produits chimiques auprès de quatre établissements différents de Had Soualem en une seule journée.

Les perquisitions menées dans deux résidences des lotissements Al Omrane et Al Amal du quartier Al Ouahda ont mobilisé des équipes spécialisées, accompagnées d’unités cynophiles et d’experts en détection d’explosifs. Les forces de l’ordre ont mis la main sur un arsenal inquiétant : diverses armes blanches, des contenants remplis de substances chimiques liquides et en poudre, des engrais chimiques, du soufre, de la poudre de charbon, ainsi que du matériel électrique et de soudure. Ces éléments, susceptibles d’être utilisés dans la fabrication d’explosifs, ont été confiés aux laboratoires de la police scientifique pour analyses approfondies.