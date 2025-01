Maghreb: une usine spéciale de recyclage annoncée

Photo Reuters

Géant pétrolier africain, Sonatrach domine le secteur des hydrocarbures en Algérie depuis sa création en 1963. Cette entreprise publique, véritable pilier de l’économie algérienne, génère plus de 95% des recettes d’exportation du pays. Sa puissance régionale lui permet de contrôler l’ensemble de la chaîne de production des hydrocarbures, de l’exploration à la commercialisation, en passant par le transport et la transformation. Avec une production annuelle dépassant les 230 millions de tonnes équivalent pétrole, Sonatrach figure parmi les treize plus importantes compagnies pétrolières mondiales.

Une nouvelle ère pour la gestion des huiles usagées

Le recyclage des huiles moteur usagées prend une dimension industrielle majeure en Algérie. Sonatrach a décidé de construire une usine dédiée à cette activité, comme l’a annoncé Rachid Nadil, président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures. Cette initiative répond à un besoin pressant : actuellement, seules 30 000 tonnes d’huiles usagées sont recyclées chaque année, laissant 80 000 tonnes inexploitées. Le groupe ouvre également ses portes aux investisseurs privés, les invitant à collaborer pour maximiser la valorisation de ces ressources tout en diminuant l’impact environnemental.

L’essor de la production locale

La fabrication nationale d’huiles moteur connaît une croissance remarquable. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la consommation a atteint 148 000 tonnes en 2024, marquant une progression de 14% par rapport aux 130 000 tonnes de 2023. Cette augmentation témoigne du dynamisme du secteur, porté par l’émergence d’entreprises privées qui développent des produits compétitifs. Leur engagement a permis de réduire significativement la dépendance aux importations, tout en répondant efficacement à la demande nationale.

Une stratégie environnementale et économique

Le projet de Sonatrach révèle une double ambition. D’une part, il vise à transformer les déchets en ressources valorisables, contribuant ainsi à la protection de l’environnement. D’autre part, il renforce l’autonomie industrielle du pays en matière de lubrifiants. Cette approche illustre la capacité du groupe à conjuguer performances économiques et responsabilité environnementale, tout en stimulant l’innovation dans le secteur des hydrocarbures. La diminution notable de la facture d’importation des huiles moteur ces dernières années confirme la pertinence de cette orientation stratégique.