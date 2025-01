Maghreb : vers une augmentation de salaires pour des travailleurs ?

Ces dernières années, le phénomène de l’inflation impacte le niveau de vie de nombreuses personnes à travers le monde. Le déclenchement de la crise russo-ukrainienne n’a rien arrangé. L’Afrique est confrontée au phénomène et les décideurs mettent en place des initiatives pour faciliter les choses au citoyen moyen.

En Algérie par exemple, des mesures ont été prises pour faire face à l’inflation. Au niveau de la fonction publique, les travailleurs militent pour des revalorisations salariales. Face aux interpellations régulières des professionnels de la santé, le gouvernement algérien passe à l’action.

Après des mois de revendications et de lenteurs administratives, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a rencontré les directeurs de la santé des wilayas et les responsables des établissements sanitaires. L’objectif : mettre en œuvre sans délai les hausses salariales et les nouveaux régimes indemnitaires promis depuis plusieurs mois. Le personnel de la santé algérien, en première ligne face aux défis sanitaires du pays, réclame depuis longtemps une amélioration des conditions de travail et une revalorisation salariale à la hauteur des responsabilités assumées.

Malgré l’engagement des autorités, les lenteurs administratives ont cristallisé la frustration des professionnels du secteur, poussant les syndicats à hausser le ton. Depuis plusieurs semaines, ces derniers dénoncent une mise en œuvre trop lente des réformes promises, laissant place à un climat d’incertitude et de tensions croissantes.

Le gouvernement semble désormais déterminé à accélérer le processus et à éviter une éventuelle paralysie du secteur. Durant sa rencontre avec les responsables de la santé, le ministre Saïhi a mis la pression : les augmentations salariales et les nouveaux régimes indemnitaires doivent être appliqués sans délai. Il a insisté sur la nécessité d’une exécution immédiate des mesures déjà validées, sans que les lourdeurs bureaucratiques viennent freiner leur application.