Mines au Maghreb: des changements majeurs annoncés

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

L’Algérie entreprend une transformation majeure de son secteur minier, avec l’ambition de devenir un acteur clé dans l’approvisionnement en lithium et en métaux rares. Cette initiative répond à une demande mondiale croissante, notamment de l’Union européenne, qui a identifié 34 métaux stratégiques essentiels pour la transition énergétique et les technologies avancées.

Pour saisir cette opportunité, l’Algérie bénéficie d’un potentiel géologique significatif, en particulier dans le massif du Hoggar. L’organisation d’un workshop national sur le lithium en décembre 2024 démontre l’engagement du pays à développer ces ressources stratégiques, alors que l’Europe cherche à réduire sa dépendance aux exportations chinoises.

Des projets ambitieux pour une industrie d’avenir

Le gouvernement algérien met en œuvre plusieurs projets structurants, incluant l’exploitation des gisements de fer de Gara Djebilet et le développement de la filière lithium. L’objectif va au-delà de la simple extraction : le pays vise à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’exploitation à la transformation locale, pour maximiser les retombées économiques.

La stratégie algérienne vise également à réduire la dépendance aux importations en développant la production locale de matériaux, comme le granite et la barytine. Cependant, des défis subsistent, notamment en termes d’expertise technique et de formation, nécessitant des partenariats internationaux solides.

Une position stratégique pour un avenir prometteur

Grâce à sa position géographique privilégiée entre l’Europe et l’Afrique, l’Algérie aspire à devenir un hub régional pour l’exploitation et l’exportation des métaux rares. Cette transformation du secteur minier pourrait positionner le pays comme un fournisseur majeur pour les industries européennes, tout en stimulant sa croissance économique et son développement technologique.

En outre, cela permettrait au pays de se diversifier afin de ne plus reposer uniquement sur les hydrocarbures, comme le gaz, dont les fluctuations des prix et de la demande peuvent, à terme, impacter aussi bien positivement que négativement les finances du pays.