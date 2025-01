Neom: ce peojet arabe vire au cauchemar

Neom, le plus grand projet de construction au monde situé dans le désert saoudien, rencontre de sérieux défis à l’approche de son premier horizon en 2030. Ce méga-projet, équivalent en superficie à l’État du Massachusetts et mobilisant 100 000 travailleurs, incarne les ambitions de modernisation du prince héritier Mohammed ben Salmane dans le cadre de « Saudi Vision 2030« .

Malgré des objectifs ambitieux, incluant la construction de The Line, initialement prévue comme une ville linéaire de 170 km de long, mais désormais réduite à 2,4 km pour 2030, le projet accumule les retards et les controverses environnementales, notamment concernant l’impact potentiel sur la faune et la flore locale, cristallisant les critiques (très nombreuses) d’ONG inquiètes.

Publicité

Des conditions de travail alarmantes

Selon des enquêtes du Wall Street Journal, la situation sur le terrain s’apparente à une « dystopie » marquée par des problèmes majeurs de sécurité dans les camps de travailleurs migrants. Des cas de violences graves, incluant viols collectifs et tentatives de meurtre, ont été documentés, tandis que la surpopulation et le manque d’infrastructures sanitaires adéquates aggravent les conditions de vie des ouvriers.

La sécurité routière constitue un autre défi majeur, avec une multiplication d’accidents mortels sur les pistes poussiéreuses du chantier. Le manque d’infrastructures de secours et l’absence d’un plan d’urgence global compromettent la prise en charge des blessés dans cette zone isolée. En bref, les défis sont extrêmement nombreux pour les personnes chargées de ce projet d’envergure.

Promesses et réalité

Bien que Neom affirme faire de la sécurité et du bien-être des travailleurs une priorité absolue, les accusations de management délétère et de racisme visant les cadres du projet s’accumulent. Malgré ces obstacles significatifs, Mohammed ben Salmane maintient son engagement envers ce projet pharaonique, symbolique de sa vision pour l’Arabie saoudite de demain.