Bénin : Nikanor prend une ferme résolution après la polémique

Dans un communiqué publié le 4 janvier 2025, Assouka Music, label de l’artiste béninois Nikanor, s’est exprimé sur les récentes polémiques ayant affecté ce dernier. Ce message intervient dans un contexte où des controverses, notamment celles évoquées dans la presse, ont suscité des interrogations sur la collaboration entre Nikanor et le label, ainsi que sur sa relation avec l’artiste Sessimè.

Assouka Music rappelle son engagement envers Nikanor, qu’il décrit comme un talent exceptionnel de la scène musicale béninoise. Depuis le début de leur partenariat, le label affirme avoir soutenu l’artiste dans la réalisation de ses projets tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa mission de promotion de la culture musicale béninoise.

Cependant, le label regrette que « des polémiques concernant sa vie privée » aient pris une ampleur non souhaitée, entraînant des malentendus et ternissant l’image de l’artiste. Ces événements sont jugés « non professionnels » et « contraires » à l’esprit de leur collaboration. Dans ce même communiqué, Nikanor a tenu à adresser ses excuses « les plus sincères » à ses fans, à ses proches, ainsi qu’à toutes les personnes affectées par cette situation. Il a promis, à compter de ce jour, de consacrer toutes ses publications et communications exclusivement à sa carrière musicale et à la promotion de la culture.

Un appel à tourner la page

Assouka Music a réitéré son soutien indéfectible à Nikanor et remercié les fans de l’artiste pour leur fidélité et leur compréhension. Le label promet de continuer à travailler pour offrir « les plus belles » productions musicales, tout en appelant les fans à soutenir Nikanor dans cette nouvelle phase de sa carrière.

Tension avec Sessimè?

Parallèlement, les rumeurs concernant une mésentente entre Nikanor et Sessimè continuent d’alimenter les discussions. Selon de récentes publications dans la presse béninoise, des tensions auraient surgi entre les deux artistes. Bien que le communiqué d’Assouka Music ne mentionne pas explicitement cette affaire, il semble répondre indirectement à ces spéculations en recentrant le discours sur la carrière de Nikanor et son engagement musical.