Puissances militaires en 2025 : top 3 du monde arabe

Alors que les enjeux de sécurité se multiplient à l’échelle mondiale, les nations renforcent leurs capacités militaires pour faire face aux défis actuels. En 2025, le classement des puissances militaires dévoilé par Global Firepower met en lumière des dynamiques stratégiques marquantes. Ce rapport évalue 145 pays selon leur potentiel militaire global, reflétant les investissements et les efforts consacrés à la défense.

Un trio de tête solide dans le monde arabe

Dans le monde arabe, l’Égypte occupe une place prépondérante en tant que première puissance militaire de la région. Ce leadership s’appuie sur des capacités militaires impressionnantes et une position géostratégique clé. En seconde position, l’Arabie Saoudite se distingue grâce à d’importants investissements dans l’acquisition de technologies militaires avancées. Quant à l’Algérie, elle consolide sa place dans ce trio en atteignant la 25ᵉ position au classement mondial, une progression notable par rapport aux années précédentes. Avec un score PwrIndx de 0,3589, le pays continue de moderniser ses forces armées pour répondre aux besoins de sa sécurité nationale.

L’impact des stratégies de modernisation

Le classement 2025 met en évidence les stratégies d’armement et de modernisation adoptées par ces trois pays. En Égypte, les efforts portent sur la diversification des partenariats avec les grandes puissances pour l’acquisition de matériel sophistiqué. L’Arabie Saoudite, de son côté, mise sur une transformation rapide et ciblée, soutenue par un budget militaire parmi les plus élevés au monde. L’Algérie, bien que plus modeste en termes de ressources financières, se distingue par des choix stratégiques visant à optimiser son dispositif militaire, notamment dans les domaines terrestre et aérien.

Une région en quête de stabilité

Ces avancées militaires traduisent une volonté commune de renforcer la stabilité régionale dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques. Au-delà des rivalités, ces pays semblent s’aligner sur des priorités communes telles que la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des frontières et la protection des ressources stratégiques.