Quand Elon Musk s’en prend… à la Chine

La relation entre Elon Musk et la Chine a longtemps été marquée par une prudence calculée. Le patron de Tesla a cultivé des liens étroits avec les autorités chinoises, multipliant les éloges sur le dynamisme économique du pays et sa capacité d’innovation. Cette stratégie lui a permis d’obtenir des avantages significatifs, notamment l’installation d’une méga-usine Tesla à Shanghai et un accès privilégié au marché automobile chinois. Le constructeur américain bénéficie également d’une rare exemption des règles strictes imposées aux entreprises étrangères, lui permettant d’opérer sans partenaire local obligatoire.

Un virage diplomatique inattendu

Le ton conciliant d’Elon Musk envers Pékin vient pourtant de connaître un changement notable. Le milliardaire a critiqué ouvertement le déséquilibre des relations numériques sino-américaines, pointant du doigt l’impossibilité pour son réseau social X d’opérer en Chine alors que TikTok prospère aux États-Unis. Cette prise de position survient dans un contexte particulier : quelques heures avant le rétablissement de TikTok sur le sol américain, Musk s’est prononcé contre son interdiction, invoquant la défense de la liberté d’expression. Une position qui rejoint celle de Donald Trump, avec qui le patron de Tesla entretient des relations de plus en plus étroites.

Entre business et politique : l’équilibre fragile

La virulence inhabituelle des critiques de Musk envers la Chine contraste avec ses intérêts économiques majeurs dans le pays. Tesla y joue une partie cruciale de son avenir : le marché chinois, leader mondial des véhicules électriques avec 11 millions d’unités vendues l’an dernier, représente un enjeu stratégique pour le constructeur. Cette dualité s’est illustrée lors d’une rencontre le même jour entre Musk et le vice-président chinois Han Zheng, présent pour l’investiture de Trump. Le milliardaire y a réaffirmé sa volonté d’approfondir sa coopération avec la Chine, tandis que son interlocuteur encourageait les entreprises américaines à renforcer leurs liens économiques avec le pays. Cette danse diplomatique délicate témoigne de la complexité des relations entre les géants technologiques occidentaux et l’empire du Milieu, où les considérations commerciales se heurtent aux enjeux de souveraineté numérique.