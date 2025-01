Sortie frauduleuse de corps au CNHU : Verdict de la CRIET

Photo: Site web CNHU-HKM

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans l’affaire de la sortie frauduleuse du corps d’une défunte au Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga (CNHU-HKM). Trois agents de la morgue ont été reconnus coupables d’extorsion de fonds et condamnés à deux ans de prison ferme ainsi qu’à une amende de 2 millions de FCFA.

Selon les faits rapportés, la défunte, hospitalisée au CNHU, avait bénéficié d’une prise en charge complète, d’un montant estimé à 1 255 000 FCFA. À son décès, l’établissement avait exigé le règlement de ces frais avant de restituer le corps à la famille. Cependant, les trois agents impliqués ont contourné cette exigence en remettant clandestinement la dépouille aux proches contre la somme de 500 000 FCFA.

Publicité

Un procès marqué par des révélations accablantes

Lors des audiences, les prévenus ont révélé des détails incriminant leur supérieur hiérarchique, responsable de la morgue au moment des faits. Ce dernier aurait orchestré l’opération et demandé à ses subordonnés d’endosser la responsabilité en leur promettant une assistance juridique. La défense n’a pas convaincu le ministère public, qui a requis cinq ans de prison, dont trois fermes, et une amende d’un million de FCFA. Toutefois, dans sa décision finale, la Cour a opté pour une peine plus clémente tout en condamnant solidairement les trois agents à rembourser les 1 255 000 FCFA dus au CNHU-HKM.

Mandat d’arrêt contre le principal accusé



Le responsable de la morgue, initialement poursuivi sans mandat de dépôt, ne s’est pas présenté à l’audience du lundi 27 janvier 2025. La CRIET a immédiatement émis un mandat d’arrêt à son encontre. Considéré comme le cerveau de l’affaire par ses coaccusés, il avait jusqu’alors échappé à une implication directe. Les agents incriminés ont déclaré que leur ancien chef les avait manipulés en jouant sur des liens familiaux supposés avec la défunte. Cependant, son absence au procès renforce les soupçons à son encontre.